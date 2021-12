Carmen Barbieri destrozó a Flor Vigna tras su show: "No la está pegando"

Carmen Barbieri hizo un comentario bastante negativo sobre Flor Vigna, tras su presentación en el Luna Park.

Carmen Barbieri hizo un comentario de desaprobación sobre Flor Vigna, quien está en sus inicios de su carrera en la industria de la música, tras su presentación en el estadio Luna Park. Al ver las fotos del backstage, Barbieri no pudo evitar soltar un comentario picante sobre la artista.

Todo comenzó cuando Estefanía Berardi mostró en pantalla en Mañanísima algunas fotos del detrás de escena del show de Vigna, en las que aparece acompañada de Luciano Castro, su actual pareja, quien la acompaña en todos sus primeros pasos en la música. Carmen se detuvo sobre un detalle y opinó que, todavía, hay un aspecto de su carrera que le falta resolver.

“Antes de salir, ahí, con Luciano Castro acompañándola”, explicó Berardi mientras mostraba las fotos en pantalla: en todas aparece Flor, vestida con un conjunto multicolor y con muchas plumas, abrazando y dándole un beso a Castro, festejando su triunfo en el recital.

“Hay una cosa que yo cambaría, eh. El tema de la ropa de ella. No la está pegando todavía”, opinó Barbieri. “¿Por qué?”, le preguntó la panelista. “Porque no es su look. Los colores… me parece que no es su look. Me parece que todavía no encontró el camino. ¡Ya lo va a encontrar! Porque ella es muy talentosa”, agregó.

“Pampito, dijo Flor que va a venir cuando Pampito la deje de criticar”, le dijo Berardi a su compañero sobre la polémica que se armó por las críticas de él hacia Flor tras su presentación en La Academia ShowMatch. “A ver, yo no la critico. La vi en todo lo que hizo: la vi en el teatro con Pedro Alfonso, me encantó lo que hizo; la vi en teatro con Nico Vázquez y me encantó lo que hizo; la vi en el Bailando y la rompió todos los años. Ahora, ¡la veo cantando y no me gusta, chicos! ¿No me puede no gustar?”, expresó Pampito.

“La vi en ShowMatch el día que hizo la presentación, donde te tenés que recontra lucir, y veo como que estaba haciendo playback y no se sabía la letra. ¡Eso dije, nada más! Yo no soy fan de Flor Vigna ni de nadie, soy objetivo. Me parece que, todavía, mientras canta, no tiene la energía esa voraz que tiene cuando baila”, cerró. “Ella es súper estructurada, yo creo que si no se sabe bien la letra no saldría así a la cancha. Sí tengo el dato que Luciano Castro la acompaña en todo y que está en cada detalle de lo que hace, le da su opinión, le dice lo que a él le parece…”, destacó Berardi.

Flor Vigna no quiere ir a Mañanísima por las críticas de Pampito

“Por tu culpa, hay gente que no quiere venir al programa”, le dijo un productor de Mañanísima a Pampito. “Me escribió ‘sí, voy a ir’ y enseguida borró otro. Lo llegué a leer y decía ‘voy a ir cuando Pampito me deje de pegar’”, aseguró. “¿Cómo le voy a pegar? Soy periodista y opino sobre lo que veo. Yo no le pegué a una artista”, se defendió él. Resulta que, al ver la presentación de Vigna en ShowMatch, Pampito había opinado: “Che, todo bien, pero no se sabe la letra, Flor Vigna”. Por esta razón, ella no quiere saber nada con ir al programa por ahora.