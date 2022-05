Carmen Barbieri causó polémica al referirse a la separación de Marcelo Tinelli: "Terceros"

La capocómica reveló un insólito dato sobre la ruptura entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli. Carmen Barbieri contradijo a importantes periodistas de espectáculos.

Carmen Barbieri se metió en el escándao por la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y ofreció información que difiere a la otorgada en los medios por periodistas de espectáculos. La capocómica les sugirió a los programas de chimentos que lleven guardia a las casas de las celebridades porque se llevarían una insólita sorpresa.

Yanina Latorre fue la panelista que reveló datos concretos sobre lo que habría ocurrido entre Tinelli y Valdés para llegar a esta decisión. "Ellos venían mal. Todo empezó cuando vinieron de las vacaciones en Punta del Este. Me dicen que es por diferencias de convivencia", enunció la angelita. Y agregó: "Ellos viven separados en diferentes departamentos, pero últimamente estaban más juntos. Juntar hijos grandes con chicos no fue muy bueno".

Barbieri fue contundente en su descargo y aseguró que no todo habría sido como lo indicaron en los medios. La celebridad informó que la pareja estaría separada desde hace más de seis meses y reveló un dato que dejó atónitos a todos los presentes en el piso de su programa Mañanísima: "Monten guardia porque sabe que hay terceros en discordia. Ellos ya están con alguien".

El descargo de Carmen Barbieri tras la aparición de una posible mediohermana

"Le dicen la señora 'A' pero yo le voy a hablar a mi supuesta hermana. No le tengas miedo al rechazo, olvidate, ni al mío ni al de mi prima. Y no le tengas miedo tampoco al olvido porque si realmente sos hija de mi papá por supuesto te contaremos todas las historias", expresó la celebridad, quien estaba acompañada por su prima en su ciclo de televisión. Y agregó: "Hablaremos todo y también te escucharemos porque si tenés una historia para contar, y quiero aclarar este tema del homicidio de tu mamá, que debe ser muy doloroso, yo quiero aclarar esto para limpiar el nombre de mi papá que está muerto y no se puede defender".

La madre de la mujer que afirma ser la hermana de Carmen Barbieri fue asesinada y algunos rumores malintencionados relacionaron al padre de la actriz, Alfredo Barbieri, con ese hecho. "Mi papá era un hombre de bien, trabajador, derecho, buen padre, impecable. Esto tomará mi abogado cartas en el asunto si siguen mezclando con temas de femicidio, asesinato, ocho balazos, un embarazo. Todo esto ensucia una historia que me dio alegría", expresó la capocómica al respecto.