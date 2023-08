Caramelito ya fue: Coco Sily, tras los pasos de una famosa panelista

El famoso humorista estaría cerca a una reconocida panelista tras su polémica ruptura con la conductora.

La relación de "Caramelito" Carrizo y Coco Sily duró tan sólo tres meses, pero ese tiempo había bastado para que el público los colocara como una de las parejas más queridas de la farándula. Por este motivo, la separación y los motivos generaron gran controversia. Pero parece que ambos ya pasaron de página e incluso el humorista decidió hacer público su nuevo objetivo romántico.

La famosa conductora decidió finalizar la relación con Sily para volver con su exmarido, Damián Giorgiutti, y se convirtió en el foco de la críticas, ya que parecía que la relación entre ambos estaba más que consolidada. Sin embargo, parece que esto es historia pasada para ambos, pero sobre todo para Coco, quien demostró sus intenciones con una panelista en C5N.

La comunicadora en cuestión es Matilda Blanco. La famosa asesora de moda expuso al humorista al aire en Buena Tarde, el ciclo que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Caamaño en C5N, al mostrar que él la estaba llamando por teléfono. Luego de la insistencia del humorista, Blanco lo atendió y fue contundente: "Más tarde hablamos porque estoy trabajando".

Ante esto, las conductoras empezaron a indagar entre le vínculo entre ellos dos y Blanco contó que una vez había ido al programa de Sily pero que "no pasó nada". Sin embargo, ante la consulta de si "le da a Coco", Matilda desvió la atención y replicó: "Una nota le daría".

Caramelito admitió la verdad sobre su separación de Coco Sily: "Se sabía"

Cecilia "Caramelito" Carrizo confirmó los rumores de reconciliación con su exmarido, Damián Giorgiutti, y brindó detalles inesperados sobre su separación de Coco Sily. La actriz habló en profundidad sobre su abrupta separación, que impactó fuertemente en el mundo de la farándula. Aunque las cosas parecían ir bien con Coco, confirmaron el fin de su romance de un día para el otro. Más tarde, se supo que Carrizo había tomado esta decisión para volver con su expareja.

"Caramelito" estuvo en pareja con su exmarido durante 25 años, hasta que Damián le puso un punto final a su relación. Apenas a los pocos meses, la actriz conoció a Sily y comenzaron a salir. A pesar de que se veían muy felices juntos, Carrizo decidió terminarle para darle una segunda oportunidad al amor con su ex. Ahora, dio detalles sobre lo sucedido.

“Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía. Y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y en este caso en particular, hablamos de Coco", comenzó "Caramelito", en diálogo con Intrusos (América TV). En este sentido, explicó que el humorista "siempre supo todo" y supo acompañarla "de una manera amorosa y hermosa".

Con respecto a su reconciliación, confesó que no la creía posible. “Es realidad el tema es que había muchas cosas que seguir hablando, y que la verdad, yo no pensé que tenían posible solución. De hecho, no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanundando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”, reflexionó.

Más allá de la separación, aseguró que con Coco mantienen "una excelente relación". "De hecho, yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral, porque sería una pena que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros”, concluyó.