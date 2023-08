Caramelito Carrizo confirmó su nueva relación con Coco Sily: "Soy su amor y va a ser mío"

La conductora protagonizó un tenso momento al contar cómo es actualmente su relación con el autor del La Cátedra del Macho. El fuerte cruce que tuvo con Analía Franchín.

El romance fugaz entre Cecilia "Caramelito" Carrizo y Coco Sily generó gran sorpresa en el mundo del espectáculo. Pero la relación llegó a su fin de forma abrupta cuando la reconocida animadora infantil le puso fin al noviazgo para regresar con su ex, Damián Giorgiutti. Ahora, la ex animadora infantil rompió el silencio y lanzó una declaración un tanto extraña sobre su nuevo tipo de relación con el humorista.

Carrizo volvió a tener resonancia mediática debido a su presencia en el panel de A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, desde el estreno del mismo. Después de varios años sin ser parte del mundo televisivo y de haberse dedicado de lleno a su familia, "Caramelito" volvió a los medios y tras compartir varios momentos con Coco Sily comenzó una relación entre ellos. El comediante y la conductora de TV se conocieron en una entrevista y luego él le propuso que trabajara en la radio que dirige; de esa manera, las figuras comenzaron a verse todos los días por cuestiones laborales y así se formó el noviazgo.

A pesar del amor que se demostraban, Carrizo y Sily solo estuvieron en pareja tres meses y la presentadora explicó los motivos en diálogo con el equipo de A la Barbarossa en Telefe. Carrizo contó que la relación se terminó porque ella decidió volver con el padre de sus hijos, de quien se había separado meses atrás. "Mi relación con Damián nunca dejó de ser buena, justamente por nuestros hijos y lo que tenía que ver con la familia. A mí lo que me pasó es que no quería separarme de Damián cuando nos separamos, para mí fue muy duro", señaló.

"Cuando empecé a estar con Coco fue una relación hermosa y de amor del bueno. Él sabía que yo estaba en esa situación y decidió acompañarme. Por eso digo que fue amor del bueno. Cuando dicen que lo usé, primero que yo no soy ninguna porquería para usar a nadie", comentó la conductora. Y cerró con una frase un tanto extraña sobre la nueva relación que se forjó entre ellos: "Yo soy su amor y voy a ser su amor, y él va a ser el mío desde otro lugar. Somos personas grandes que nos supimos acompañar".

El tenso cruce entre Caramelito Carrizo y Analía Franchín

Caramelito este martes visitó A La Barbarossa y vivió un tenso cruce con Analía Franchín cuando le consultó sobre su actual vínculo con Coco. “Yo los vi en los premios Martín Fierro y estaban en llamas. Se comían con la mirada. Vos lo estabas deseando. Ahora terminó, pero seguís trabajando con Coco. ¿Cómo se reprime ese deseo?”, indagó la panelista del ciclo de Telefe. La reconciliación con su exmarido generó gran revuelo en las redes, pues muchos reprocharon la actitud que tuvo la artista con el autor del de la Cátedra del Macho, con quien sigue trabajando en radio.

El comentario provocó una firme reacción en Carrizo: "Esas palabras que vos ponés las decís desde tu percepción. Vos no estás ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo”. “Yo entiendo la descripción que hacés, y está muy bien desde tu punto percepción”, añadió, con claro gesto de enojo

“¿No estabas enganchada?”, le preguntó Analía, pero Caramelito evadió la respuesta. “Si querés pregúntame qué siento, o qué sentí. O si querés decí vos lo que sentía. ¿A vos te importa saber lo que sentía?”, remarcó Cecilia. De inmediato, la panelista le dijo que no se sienta atacada, pero para ese entonces la incomodidad ya era muy notoria.

“Todo era hermoso entre nosotros y sigue siéndolo. Para mí trabajar con Coco no es nada difícil porque es una persona que adoro y voy a adorar toda la vida”, explicó Carrizo. “Nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y verdadero. El que no siente el amor del bueno no puede entender que otro lo sienta en un tramo de la vida y que siga siendo verdadero, más allá de las circunstancias”, completó y luego se defendió de las acusaciones que recibió al regresar con su exmarido: “Si hay algo que me angustia es que de algo tan lindo y tan íntimo se dijo que lo usé”.

Por su parte, Sily días atrás habló sobre el vínculo que tiene actualmente con la icónica conductora de programas infantiles. “Seguimos teniendo un lazo, porque ella trabaja en esta radio, entonces yo hablo por teléfono con ella, como hablo con todos los conductores, porque yo dirijo esta radio", explicó el actor y cerró: "Entonces, no es que hubo algo feo o algo malo. No hubo nada feo ni nada malo”.