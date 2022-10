Brenda Asnicar se confesó con Natalia Oreiro en Quién es la máscara: "Hace años"

Brenda Asnicar fue descubierta en Quién es la máscara y aprovechó para expresarse de manera emotiva frente a Natalia Oreiro.

Brenda Asnicar estuvo como participante de Quien es la máscara convirtiéndose en la nueva eliminada del programa que se emite por Telefe. Mientras Natalia Oreiro la presentó frente al jurado, la artista agradeció por haber sido invitada y le hizo una sentida declaración a la conductora.

"Qué belleza de vos que tenés", le dijo Natalia Oreiro, mientras Karina La Princesita celebraba por haber adivinado quién se encontraba debajo del disfraz. "Te quiero decir a vos especialmente que te admiro hace años", confesó Brenda, quien siguió elogiando el trabajo de la actriz y pareja de Ricardo Mollo.

"Hermoso que en Argentina tengamos una artista así. Vos sos argentina también", agregó la ex Patito Feo. Luego procedió a saludar al jurado conformado por Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina La Princesita y Roberto Moldavsky: "Karina te adoro desde siempre, Lizy también, Wanda sos una diosa y vos Moldavsky, podemos empezar a ser amigos personales".

Una vez terminado el cálido ida y vuelta, tomaron la decisión de ir por el otro disfraz y ver quién era la máscara: se trató de "Cachete" Sierra. "Fue un placer volver a cantar", expresó el actor que fue participante de Cantando por un Sueño en la edición del año 2019.

Natalia Oreiro hizo una brutal confesión sobre Quién es la Máscara

Natalia Oreiro brindó una entrevista que causó mucho revuelo en la TV argentina. Consultada sobre su experiencia en ¿Quién es la Máscara?, ciclo que conduce por Telefe, la presentadora hizo una fuerte confesión personal en la que contó que le generaba "miedo" en el programa.

En una charla que mantuvo con LAM (América TV), Oreiro señaló qué fue lo que le respondió a las autoridades del canal cuando le consultaron si quería ser conductora del ciclo. "Cuando me llamaron dije que no era conductora. Siempre lo hice pero en mi faceta de actriz. En Uruguay hice Got Talent y La Voz, otros formatos", relató.

Asimismo, la cantante y modelo señaló que se sintió atemorizada por una particular situación: "El canal me dijo 0tenés que ser vos' y me daba miedo porque siempre me escondo detrás de los personajes...". Y agregó: "Cada día sentía que me soltaba un poco más y me animaba más".

Por otra parte, Natalia Oreiro contó cuál fue la reacción de su hijo Atahualpa cuando la contactaron para trabajar en ¿Quién es la Máscara?, programa en el que un jurado debe adivinar qué famoso está dentro del disfraz. "Cuando me llamaron para hacerlo, mi hijo me pregunta ´¿qué estás haciendo?´ y se quedó tildado. Me dijo `¡¡me encanta!!¿ lo vas a hacer?´. Él ya sabía que me lo estaban ofreciendo y me dijo: `¡lo tenés que hacer!´".