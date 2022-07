Brancatelli humilló a Macri tras su visita al conurbano: "La gente no olvida"

Diego Brancatelli destrozó a Mauricio Macri luego de que fuera repudiado por la gente de Ituzaingó. El picante comentario del periodista en las redes sociales.

A raíz del papelón que protagonizó Mauricio Macri durante una recorrida que realizó hace unos días por Ituzaingó, donde fue muy mal recibido, Diego Brancatelli humilló al ex presidente de la Nación con un fulminante comentario que hizo en su cuenta oficial de Twitter. En referencia a lo que fue su mandato entre 2015 y 2019, el periodista advirtió: "La gente no olvida".

El pasado miércoles 20 de julio, Macri caminó por las calles de Ituzaingó -partido de la provincia de Buenos Aires- junto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la caminata duró apenas dos cuadras, ya que la gente que se le acercó lo cuestionó por su gestión. De hecho, un canillita le negó un saludo con la mano. "Acá no sos bienvenido". Y el exmandatario lo amenazó: "Lo lamento por vos".

Frente al mal momento que pasó Macri, Brancatelli lanzó fuertes comentarios: "Perdonen. En Ituzaingó no tenemos una sucursal de La Biela (NdeR: bar de Recoleta) para recibir a Mauricio. Lo sacás a dar una vuelta manzana y pasan estas cosas". En tanto, el periodista oriundo de dicho partido, indicó: "No puede caminar por el conurbano porque la gente no es boluda y no olvida. ¿Estamos mal? Sí, pero vamos a salir. ¿Uds? ¡Nunca más!".

El tuit de Diego Brancatelli con el que destrozó a Mauricio Macri tras su visita a Ituzaingó

Macri también recibió más reclamos en su recorrido por las calles de Ituzaingó

Mauricio Macri logró causar el enojo de otra persona que se le acercó en plenas calles de Ituzaingó. "Danos de comer con lo que te robaste", le reclamó una mujer. Luego, y entre gritos, le manifestó nuevamente: "Con lo que te robaste, con eso danos de comer".

Frente al papelón público, Macri y todo su equipo de Juntos por el Cambio se dieron vuelta ante las acusaciones de esta vecina de Ituzaingó y continuaron su camino con la incomodidad evidenciada en sus expresiones faciales. Para colmo, en las redes, el momento se volvió viral y lo hicieron tendencia en Twitter.