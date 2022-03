Beto Casella liquidó a MasterChef Celebrity: "Forrean famosos"

El conductor de Bendita disparó contra el reality de cocina tras la salida de uno de los personajes favoritos del público.

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Paulo Kablan quedó eliminado de la competencia y no pudo evitar emocionarse en su despedida. En Bendita analizaron el momento y Beto Casella criticó sin ningún tipo de filtro al reality de cocina.

"Salvo que necesites mucho mucho la guita, salir del reality que forrea famosos es una buena noticia para la salud, para todo. Te mejora el humor. Lo que deben llorar a la noche mientras dormís", lanzó el conductor de Bendita. Por su parte, Horacio Pagani se enojó por los reiterados llantos de los participantes y consultó si es una condición para cobrar el sueldo. Edith Hermida, lejos de sus compañeros, defendió a Kablan y disparó: "Ustedes porque no son fáciles de emocionarse, el tipo vive con la emoción a flor de piel… es lindo ver una persona así".

No es la primera vez que Beto Casella se saca con MasterChef. En la emisión que tuvo lugar el pasado 7 de febrero, el conductor y el resto de los panelistas analizaron el formato que tiene MasterChef 3: "Es un programa de mucho rating". "Por eso acepta personajes como (Joaquín) Levinton", acotó una de las periodistas de la mesa. Y el presentador le respondió: "Sí, pero Pappo no iba a un programa así...". Horacio Pagani intervino y acotó: "Yo no lo vi nunca".

"Miralo un ratito", le indicó Casella a Horacio. Y el periodista deportivo fue tajante: "¿Cómo va a estar bueno ver a unos tipos que están cocinando? Hay cosas más importantes en la vida. Jamás lo vi. No estoy a esa hora, yo no veo televisión...". De manera irónica, agregó: "Qué novedad ver un reality de gente cocinando...". Alejandra Maglietti lo bancó y sostuvo: "Estoy con Horacio Pagani. Se tenía que decir y se dijo. No es divertido ver gente cocinando. Estoy podrida de ver gente cocinando en todos lados".

Finalmente, Beto Casella volvió a tomar la palabra y fulminó a los jurados de MasterChef. Con un destructivo descargo, indicó: "No es gente cocinando... son famosos que son forreados por un jurado de forros que forrean a famosos que viven de canje". "Esto es lo que quiere ver mucha gente. Si estuvieran cocinando, bueno... nadie lo vería", volvió a manifestar, de manera filosa. Y culminó: "Lo que muestran es la tensión entre los jurados y los participantes". Pagani cerró el debate con un comentario acerca de Martitegui, uno de los que "se hace el malo" con los concursantes: "Sí, el peladito ese".

Cuándo termina MasterChef Celebrity

En cada gala de eliminación, el grupo de participantes que van rumbo a la final se reduce cada vez más. Sin embargo, aún queda poco más de un mes para que el programa de cocina llegue a su final y cierre una exitosa tercera temporada.

Luego del ingreso de Ernestina Pais y Malena Guinzburg a mitad de competencia, esta entrega de MasterChef Celebrity se extendió más de lo previsto. Lo cierto es que el reality dio muy buenos resultados en el rating, por lo que la producción decidió extender el programa para continuar con el éxito. De este modo, se conoció que el show conducido por Santiago del Moro se despedirá de la pantalla chica a mediados de abril.