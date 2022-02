Beto Casella liquidó a la familia de Ricardo Fort por la muerte de Gustavo Martínez: "No le tocó nada"

Beto Casella apuntó contra la familia Fort tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo y tutor de sus hijos Marta y Felipe.

La trágica muerte de Gustavo Martínez reavivó los comentarios negativos sobre la familia de Ricardo Fort, el mediático empresario chocolatero fallecido en noviembre de 2013. Ahora, el que se refirió a esta terrible noticia fue Bautista "Beto" Casella en su programa de televisión Bendita, por El Nueve.

El conductor de 61 años liquidó a uno de los clanes más ricos de Argentina y los responsabilizó en parte por el deceso de Martínez. Si bien aún no está confirmado oficialmente, todas las versiones indican que "Gus" se habría arrojado desde un piso 21 de un edificio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, por la tristeza que le provocaba saber que a partir del 25 de febrero de 2022 ya no iba a estar a cargo legalmente de "Martita" y de Felipe porque ese día los mellizos cumplirán los 18 años.

Beto Casella destruyó a los Fort por la muerte de Gustavo Martínez

En su emisión de Bendita, el conductor presentó el informe sobre el tema y Alejandra Maglietti, una de sus panelistas, comentó que "Gustavo era una persona mayor con principio de Alzheimer que estaba necesitando trabajar".

Además, la modelo remarcó que "eso mismo cuenta su sobrino, que fue a una cafetería que tenían unos familiares para decirles que necesitaba trabajar porque se encontraba en una edad en la que le era difícil ser personal trainer".

Allí fue cuando Beto Casella irrumpió con todo y acotó con una pregunta filosa incluida: "Pero en esa familia en donde la plata se derramaba, sobraba, hemos visto en vida los gastos de Ricardo Fort... ¿No le tocó nada a Gustavo, cuando además tenía la tutela de los chicos? Para necesitar salir a buscar un laburo...".

Entonces, Maglietti le contestó que "lo que dice el sobrino, Nicolás Poteri, es que Gustavo tenía aprietos económicos, lo dijo durante todo el día". La panelista resaltó además que "él, como tutor, era el administrador de la fortuna. Y cuando los chicos cumplieran la mayoría de edad, tendría que rendir cuentas".

Como Alejandra dio a entender que Martínez habría malgastado el dinero que le había quedado gracias a los Fort, Casella insinuó que Marta y Felipe abandonaron a Gustavo y se desentendieron de él. "¿Pero alguien le dijo ´buscate un lugar porque en diez días tenés que irte?´", completó Beto.

El descargo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Ante las reiteradas sospechas en los medios de que el clan Fort "dejó tirado" a la expareja de Ricardo y tutor de los mellizos, fue Marta la que salió a responder. A través de tres historias en su cuenta oficial de Instagram (martacfort), en la que tiene 780 mil seguidores, la hermana de Felipe se mostró impactada y publicó: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando".

Marta Fort, hija de Ricardo, se refirió a la muerte de Gustavo Martínez.

"No vi nada ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a ´Gus´ igual que siempre, sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, añadió. Y remarcó: “No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas termino, al rato me entero de la noticia”.

“De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (que en paz descanses) ´Gus´, mi padrino”, profundizó Marta Fort. No obstante, la parte más fuerte llegó al final, cuando contraatacó a aquellos que hablaron mal de sus seres más cercanos: “Algo más para agregar. La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: nunca lo dejamos solo. Los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando eran mi abogado César Carozza y Marisa (López), mi niñera", contestó la joven.

Marta Fort, hija de Ricardo, se refirió a la muerte de Gustavo Martínez.

"Martita" reveló también: "Jamás lo acompaño a ningún estudio y las festividades siempre las pasábamos de viaje". Y, acerca de ciertas actitudes que él mostraba últimamente hacia ellos, señaló que "no tenía ganas de venir" y subrayó: "Cuando lo invitaba a un lugar, prefería quedarse en su casa”.

Por último, ella pidió que "no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar", y destacó que "es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz". "Pero, por favor, dejen de tirar ese tipo de comentarios”, remató.