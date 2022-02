No era fake: Felipe Fort destrozó a Gustavo Martínez con un video

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, lanzó una fulminante crítica contra Gustavo Martínez, expareja de su padre que se suicidó en la madrugada de este miércoles. El fuerte video que publicó el joven.

La repentina muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del chocolatero, significó una verdadera sorpresa para el mundo de la farándula. Sin embargo, con el correr de las horas el testimonio de Felipe Fort, uno de los hijos del famoso empresario fallecido en 2013, pasó a ser el foco de la escena. Es que el joven de 17 años destrozó al exnovio de su padre con un fulminante video que publicó en las redes sociales.

Felipe, que tiene como hermana melliza a Martita Fort, decidió publicar una serie de historias de Instagram que borró rápidamente, por lo que muchos usuarios pensaron que le habían hackeado la cuenta. Finalmente, y por medio de un video, aclaró que fue él mismo el encargado de brindar los testimonios contra Gustavo, quien cayó al vacío en la madrugada de este miércoles desde un piso 21, en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

"Sí, gente. Yo subí las historias, no me hackearon la cuenta y es lo que opino de esta situación", comenzó el adolescente, al comienzo de la publicación. Y luego, para que el público lo comprenda, hizo un pedido especial: "Tengo 17 años, piensen eso, 17 años...". Inmediatamente después, comentó: "Borré las historias. Había gente que pensó que me hackearon la cuenta, cuando no es así".

Marta y Felipe, hijos de Ricardo Fort, están por cumplir 18 años.

Con una explosiva advertencia sobre lo que transitó a lo largo de los años posteriores a la muerte de su padre, Ricardo Fort, Felipe señaló: "Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años ni tampoco tiene idea de lo que pasó". Y reiteró: "No opinen, sólo no opinen".

Marisa López , Ricardo Fort, Gustavo Martínez, Marta y Felipe, en una foto de hace más de 10 años.

Qué puso Felipe Fort en las historias de Instagram que luego borró

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, publicó una serie de historias de Instagram sorprendentes. En la primera de ellas, fulminó a Gustavo Martínez, a quien dejó muy expuesto: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar". Luego, y sin mencionar al hombre recientemente fallecido, sostuvo: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados". "No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", concluyó.

La primera historia de Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, en la que criticó a Gustavo Martínez.

En la segunda historia de Instagram que subió, Felipe justificó el por qué de la frase en la que aseguró que su padre recibirá con los "brazos cerrados" a Gustavo Martínez. "Una persona que no pudo terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18", manifestó el adolescente, quien el próximo 25 de febrero cumplirá 18 años junto a Marta, su hermana melliza. Y pidió a la opinión pública que deje de tener una imagen positiva de la ex pareja de su padre: "¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

La segunda historia de Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, en la que criticó a Gustavo Martínez.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", concluyó Felipe, que se mostró muy molesto y que luego optó por borrar no sólo las historias sino también todas las fotos de su cuenta de Instagram.

El testimonio de Felipe Fort a los investigadores de la muerte de Gustavo Martínez

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort y mellizo de Martita Fort, le comunicó a la policía que Gustavo Martínez se suicidó. Según declaró el joven, el hombre tenía una fuerte depresión porque en los próximos días los jóvenes cumplirán 18 años y serán mayores de edad.

Quién era Gustavo Martínez

Gustavo Martínez fue el novio de Ricardo Fort durante cuatro años y el hombre que acompañó al famoso empresario hasta su muerte, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013. Fue el gran amor de "Ricky" y la persona que quedó designada como el responsable de Marta y Felipe, jóvenes que el próximo 25 de febrero cumplirán 18 años.