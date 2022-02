Beto Casella hizo una fuerte denuncia contra MasterChef: "Forros"

Beto Casella decidió hacer un duro descargo contra MasterChef Celebrity 3 y los miembros del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Qué dijo el conductor de Bendita, por El Nueve.

Una vez más, Beto Casella dio que hablar en la TV argentina. Durante la emisión de Bendita, programa exitoso de El Nueve, el conductor hizo una fuerte denuncia contra los miembros del jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, y dejó muy mal parada a la producción del ciclo de Telefe.

En la emisión que tuvo lugar el pasado 7 de febrero, Beto y el resto de los panelistas analizaron el formato que tiene MasterChef 3: "Es un programa de mucho rating". "Por eso acepta personajes como (Joaquín) Levinton", acotó una de las periodistas de la mesa. Y el presentador le respondió: "Sí, pero Pappo no iba a un programa así...". Horacio Pagani intervino y acotó: "Yo no lo vi nunca".

"Miralo un ratito", le indicó Casella a Horacio. Y el periodista deportivo fue tajante: "¿Cómo va a estar bueno ver a unos tipos que están cocinando? Hay cosas más importantes en la vida. Jamás lo vi. No estoy a esa hora, yo no veo televisión...". De manera irónica, agregó: "Qué novedad ver un reality de gente cocinando...". Alejandra Maglietti lo bancó y sostuvo: "Estoy con Horacio Pagani. Se tenía que decir y se dijo. No es divertido ver gente cocinando. Estoy podrida de ver gente cocinando en todos lados".

En Bendita, Beto Casella hizo un fuerte descargo contra MasterChef Celebrity.

Finalmente, Beto Casella volvió a tomar la palabra y fulminó a los jurados de MasterChef. Con un destructivo descargo, indicó: "No es gente cocinando... son famosos que son forreados por un jurado de forros que forrean a famosos que viven de canje". "Esto es lo que quiere ver mucha gente. Si estuvieran cocinando, bueno... nadie lo vería", volvió a manifestar, de manera filosa. Y culminó: "Lo que muestran es la tensión entre los jurados y los participantes". Pagani cerró el debate con un comentario acerca de Martitegui, uno de los que "se hace el malo" con los concursantes: "Sí, el peladito ese".

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (judoca medallista de oro en JJOO).

Joaquín Levinton (música).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Paulo Kablan (periodista).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentados, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

Ernestina Pais (conductora).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.