Beto Casella decidió contar el secreto mejor guardado de Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez: "Con esa persona"

Beto Casella se animó a hablar sobre el ex de Fátima Florez y descolocó a todos. Qué dijo el conductor de Bendita sobre Norberto Marcos, expareja de la humorista que actualmente sale con Javier Milei.

Beto Casella es uno de los conductores más destacados de la televisión argentina. Hace más de 15 años conduce Bendita, un clásico del prime time en El Nueve. Y dentro de su programa, el reconocido presentador opinó sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, deslizando un dato poco conocido sobre la expareja de la humorista.

En medio de un debate en donde analizaron la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, Beto Casella deslizó: "Me habló un amigo de Norberto (el ex de Fátima) y me dijo que está, realmente, estupefacto. Vieron cuando ustedes ven venir algo que se va desmechando, pero bueno está como congelado porque pensaba que envejecía con esa persona. Así está”.

“El amigo ese que te habla, no le advirtió a Norberto que si él andaba correteando a algunas bailarinas podía pasar", acotó Alejandra Maglietti, a lo que Beto Casella respondió sin dudar: "¡Es todo mentira! Si vas a hablar media palabra de él argumentalo, si no mejor callá. ¡Rumores, rumores!”.

Tras el descargo de Beto Casella, Romi Scalora agregó un ácido comentario sobre las últimas novedades de Fátima Florez y su flamante pareja, Javier Milei. "Igual si él lo hizo y ella se está vengando, bueno, una cosa es mostrar a alguien ¡Pero el acolchado todo remojado es un montón!”, aseguró la panelista.

Beto Casella rompió el silencio sobre la denuncia a su compañero, Pollo Cerviño

Beto Casella es uno de los conductores más reconocidos de la televisión debido a los 17 exitosos años al aire con su clásico Bendita, en El Nueve. Dada la relevancia de Casella como comunicador, su opinión sobre los temas de coyuntura suelen tener mucha resonancia mediática y así se dio con sus palabras sobre la denuncia al locutor Alejandro "El Pollo" Cerviño.

Cerviño fue denunciado por su hijo por presunto abuso sexual cuando el denunciante tenía cinco años. El abogado del joven ordenó la detención del locutor y la radio Rock And Pop hizo un comunicado sobre la decisión que tomó respecto de la continuidad del conductor en la emisora.

La estrella de El Nueve le dio una nota al notero del ciclo A la Tarde, conducido en América TV por Karina Mazzocco, y soltó su punto de vista después del comunicado que informaba que Cerviño sería apartado de los dos ciclos que llevaba adelante en la mencionada radio. "Sin ir más lejos, qué te puedo sumar yo... Te puedo contar que hablé por teléfono con él, porque viste, te sale. Hablé la semana pasada, conmigo niega todo. Ahora, yo, inocente, y me están adjudicando semejante delito que debe ser el peor que existe. Yo salgo 24 horas al aire", comentó Casella sin tapujos.