Beto Casella atendió a Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara: "No puede no saber"

Beto Casella se sumó al repudio generalizado contra Jorge Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara y le dedicó una fuerte crítica al conductor de Radio Mitre. "Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe", disparó el presentador de Bendita (El Nueve) sobre su colega, quien recibió un fuerte repudio tanto dentro del medio periodístico como de las redes sociales.

Jorge Lanata volvió a quedar en el centro de la polémica en las últimas horas cuando dio al aire el supuesto diagnóstico de una grave enfermedad que estaría atravesando Wanda Nara. El periodista reveló esta información antes de que hablara al respecto la empresaria o su familia y prácticamente todo el periodismo de espectáculos salió a criticarlo, así como también fue repudiado en redes sociales.

Y ahora, quien tampoco tuvo buenas palabras para Lanata fue Beto Casella. Tras un informe de Bendita, el presentador de El Nueve fue tajante respecto a lo que hizo su colega: "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley y segundo es una cuestión de sensibilidad". "Marina Calabró que tiene la mitad de la edad de Lanata, le dice cómo tienen que ser las cosas", agregó Casella, filoso.

Además, el conductor de Bendita también destacó la labor del resto del periodismo de espectáculos ya que "tenía la primicia y no la dio". "Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley", sumó picante Beto. Para cerrar, Beto Casella aseguró: "Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana. Hay una ética periodística, no es que lo estamos diciendo solemnemente".

Tenso momento entre el papá de Wanda Nara y la mesa de Polémica en el bar: "Tu hija"

Andrés Nara, el papá de Wanda, sorprendió a todos tras aparecer repentinamente en Polémica en el bar, el programa conducido por Marcela Tinayre en América TV. Mientras la delicada salud de su hija se vive con máximo hermetismo, el empresario fue a la televisión y la decisión causó controversia.

La salud de Wanda Nara tiene en vilo al mundo del espectáculo luego de que haya sido internada de urgencia el jueves 13 de julio por un fuerte dolor abdominal. Sumado a eso, Jorge Lanata lanzó declaraciones que fueron repudiadas por todos ya que no tenía autorización de su familia, pero aseguró que le habían diagnosticado leucemia.

En este contexto es que Andrés Nara fue a Polémica en el bar, donde lo criticaron duramente. "Yo hablé con Zaira y hay ciertas cosas que me las voy a dejar a la intimidad, y les voy a respetar a que cada uno diga", dijo en primera instancia el padre de la actual conductora de Masterchef.

Eliana Guercio, una de las panelistas del ciclo, lo cruzó automáticamente largándose a llorar: "No se lo estás respetando. Vos no tenés que estar acá". "Como padre tenés que estar ahí en la puerta de la casa, aunque no te la abran", se sumó Flavio Mendoza.

Mientras el papá de Wanda Nara intentaba defenderse y resaltaba que no tenía trato con su hija, tanto Eliana como Flavio lo seguían criticando en lo que fue un momento de tensión en la mesa. "A mí no me importa tu interna hoy, perdoname, con todo respeto te lo digo. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque todavía no está todo dicho, vos no tenés que estar acá", lanzó Guercio. "No Eliana, vos no me vas a dar clase de padre. Vos estás muy sensible y yo no quiero abusar de tu sensibilidad", respondió Nara.