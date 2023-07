Jorge Rial dijo lo que todos piensan sobre la salud de Wanda Nara: "En carne propia"

Jorge Rial destrozó a los periodistas que pronosticaron posibles diagnósticos de Wanda Nara sin tener información oficial.

Jorge Rial hizo un contundente descargo tras los rumores que circularon sobre la salud de Wanda Nara, quien fue internada el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal. Varios periodistas de espectáculos anunciaron un alarmante diagnóstico sobre la empresaria, sin siquiera tener información oficial al respecto. Rial, quien recientemente también fue víctima de los medios tras el infarto que sufrió, hizo un contundente descargo sobre la forma en que varios periodistas tocaron el tema.

Según trascendió, Wanda presentó una inflamación en el bazo y los estudios determinaron que sus glóbulos blancos están muy altos. Después de varios estudios, los médicos le dieron el alta y deberá aguardar 48 horas para tener nuevos resultados de estudios. Mientras tanto, surgieron varios rumores en torno a su salud, a pesar de que todavía el entorno de la empresaria todavía se mantiene en silencio.

Rial hizo eco de la situación y publicó su opinión al respecto en su cuenta de Twitter. "Fuerza @wanditanara!!!!", escribió en un tweet. Y agregó: "Es una vergüenza ver médicos que no tienen acceso al paciente, ni a la historia clínica opinando sobre la salud de Wanda Nara. Yo lo vi en carne propia cuando aquí se especulaba sobre el origen de mi paro cardíaco. Flaco favor le hacen a su profesión".

Repudio en la redes sociales por los dichos de Jorge Lanata sobre Wanda Nara

Jorge Lanata fue repudiado por miles de usuarios de las redes sociales y varios colegas del periodismo por la manera en que trató el tema de la salud de Wanda. “Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, aseguró Jorge Lanata en Radio Mitre.

Esto desató una fuerte controversia en las redes, ya que Lanata anunció todo esto cuando ni siquiera los familiares de la empresaria hablaron sobre el tema y aún no hay ningún informe médico que compruebe esta información. Marina Calabró, su colega, no tardó en cruzarlo y le dijo: ‘’Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, en lo personal y es una posición que no tenes porque compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia’’.

Y le señaló: ‘’Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi limite. Yo si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’.