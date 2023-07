Urgente: internaron a Wanda Nara y hay preocupación por su salud

La conductora de MasterChef ingresó de urgencia en el sanatorio Los Arcos y hasta el momento se desconocen las razones que la llevaron a acudir al establecimiento.

Wanda Nara se convirtió en noticia por una delicada noticia en torno a su salud, debido a que ingresó de urgencia en el sanatorio Los Arcos y generó preocupación en los medios. Por el momento no hay un parte médico oficial y la conductora de MasterChef (Telefe) no explicó que le sucedió.

"Habría estado anoche en la guardia del Sanatorio Los Arcos. El lunes pasado tenía previsto viajar a Dubai, pero tuvo que suspenderlo", reveló Marcela Tauro en la mesa de Intrusos (América TV), llevando el tema para cotejar la información con sus compañeros. Quien sumó información a estos dichos fue la periodista Laura Ubfal, indicando: "La versión que yo tengo, que es de la producción de MasterChef, es que fue a hacerse chequeos".

"Chatearon con ella a la mañana y les dijo que está bien. Hay que ver si los chequeos tienen que ver con algo que estaba previsto o se empezó a sentir mal", sumó la también analista de Gran Hermano. También, el panelista Guido Záffora hizo un repaso de los que iban a ser los planes de Wanda Nara, que quedaron truncos por su inesperado malestar: “Ella terminó de grabar MasterChef el viernes, hizo una fiesta para todos sus compañeros, que fue espectacular. Después tenía los Martín Fierro, entonces Icardi venía a buscarla desde Turquía para después irse de vacaciones".

Siguiendo con la ruta de viaje de la empresaria, Záffora cerró: "El lunes ella se iba a ir a Milán, a su casa de Lago di Como, y después tenía planes con su hermana Zaira. Después Wanda quería volver a la Argentina. Esto eran vacaciones nomás”. Por el momento, ni la mediática ni la institución médica anunciaron un parte médico oficial ni explicaron que sucedió.

Wanda Nara salpicada por una grave denuncia: "Está detrás de todo"

El padre de Wanda Nara, Andrés Nara, nuevamente está enfrentado con sus hijas. El empresario se casó en febrero con Alicia Barbasola y la pareja está empecinada en formar parte de los medios. Pero, según denunció el papá de la conductora de MasterChef, hay personas que están haciendo todo lo posible para que sus objetivos no se concreten.

La pelea entre Andrés y Wanda no es nueva. El conflicto comenzó cuando su progenitor se separó de su madre, Nora Colosimo, y estuvieron mucho tiempo sin hablarse. De hecho, no conoció a sus nietas, Francesca e Isabella Icardi hasta hace unos meses. Ese encuentro marcó la reconciliación familiar, pero la paz duró muy poco. El empresario estuvo las últimas semanas metiendo presión para que su flamante esposa forme parte de ShowMatch, pero en las últimas horas esa posibilidad quedó descartada. De acuerdo a la visión del empresario, existe un “complot” para afectar a él y a su pareja. "La gota que rebasó el vaso fue que les prohibieron formar parte del Bailando 2023″, manifestó Nara.

"Quién está detrás de todo este tema es Nora Colosimo, aunque Wanda no se queda atrás y también está de acuerdo con su mamá", explicó Juan Etchegoyen en Radio Mitre. "Zaira está en el medio del tema, ni de un lado ni de otro”, sumó el conductor luego de dialogar con el papá de la esposa de Mauro Icardi. “Me dice que hay personas de su familia que tienen llegada a las autoridades y le ponen palos en la rueda", destacó el presentador radial y agregó: "Lo linda que es su esposa pone mal a personas de su familia, como que desde adentro no quieren que a ellos les vaya bien”.

La pelea entre padre y hija tiene otro frente abierto, ya que el empresario no dudó en criticar a Wanda luego del premio Martín Fierro que recibió el pasado domingo. “¿Cómo te sentiste cuando subió a recibirlo y en los agradecimientos no te dedicó unas palabras?”, le preguntó Facundo Ventura, panelista de Mañanísima, y el mediático respondió: “Le dolió más a mi pareja que a mí, a mí me dolió un poco”. “¿Qué esperabas que te dijera, ‘gracias papá’?”, indagó Carmen Barbieri y el padre de las Nara contestó: “Claro, es lo que uno quiere. Siempre la apoyé con su futuro”. “Hasta que se casó vivió conmigo e incluso después la banqué en todas, y que después no te reconozcan... que diga aunque sea ‘che viejo esto es también para vos’”, añadió Andrés.