#BastaDeBullying: la campaña de apoyo a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Las redes sociales se movilizaron para brindarle un mensaje de apoyo al influencer, quien denunció maltrato dentro del programa.

Locho Loccisano tiene todo el apoyo de la gente que sigue El Hotel de los Famosos. La situación se vio reflejada en las redes sociales bajo la campaña #BastaDeBullying, tras las situaciones de maltrato denunciadas recientemente.

El influencer ingresó hace casi dos meses al reality show y no fue una prueba para nada fácil. Tuvo que enfrentarse a varios retos físicos, pero por sobre todas las cosas adquirir fuerza mental.

"No aguanto más", había expresado días atrás en una íntima charla con Militta Bora. Si bien todo lo ocurrido en El Hotel de los Famosos forma parte del show, para la gente no es así y el apoyo a Locho se enmarca en el hashtag #BastaDeBullying. Además, el público no solo apunta a los demás participantes que, según Locho, no lo incluyen sino que "me excluyen", sino que hacen responsable a la producción de El Trece.

Semanas atrás, Leandro "El Chino" Leunis, conductor del programa junto a Pampita, había tenido un cruce con parte de "La Familia", grupo consolidado que encabezan "Chanchi" Estévez, Alex Caniggia y Martín Salwe. Con este último se dio un ida y vuelta tenso, dado que "El Chino" denunció que había "bullying", palabras que no cayeron nada bien en los participantes.

En complemento, hace unos pocos días "Chanchi" Estévez tuvo un fuerte intercambio de palabras con Locho Loccisano. Varios del staff se encontraban en una misma habitación hablando del éxito de Lissa Vera en Bandana, y por un comentario del joven, el exfutbolista casi lo invita a pelear. "Vení a la H si tenés huevos", lanzó frente al desconcierto de todos mientras agarraba sus cosas y se retiraba.

Los comentarios de la gente en redes

El éxito de El Hotel de los Famosos hizo que la gente se involucre mucho con el programa. Tan es así que la campaña #BastaDeBullying recorrió Instagram, Twitter y hasta en los comentarios de YouTube.

Los comentarios de la gente en apoyo a Locho Loccisano

El Hotel de los Famosos le dio la noticia más esperada a Adrián Suar

El Hotel de los Famosos volvió a ganar protagonismo en la pantalla chica. El programa emitido por El Trece fue el más visto del día midiendo de manera notable por sobre otras producciones televisivas.

Se dio a conocer el rating de la mañana, tarde y noche de la televisión argentina. El reality show furor conducido por Pampita y "El Chino" Leunis arrasó y llegó a tener números altísimos que reflejaron su buen momento.

En el podio se ubican las novelas turcas a través de Telefé, Los 8 Escalones y 100 Argentinos Dicen. Entre los programas de espectáculos, los que mejor se llevaron la parte fue Cortá por Lozano y Momento D; mientras que los informativos, predominaron los de El Trece y Telefé.