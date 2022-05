Grave denuncia de El Chino Leunis en El Hotel de los Famosos: "Qué les pasa"

El Chino Leunis, conductor de El Hotel de los Famosos, hizo una fuerte denuncia contra varios participantes del programa de El Trece.

En El Hotel de los Famosos se viven momentos de absoluta tensión y nerviosismo. En la edición del pasado lunes, el reality de El Trece tuvo un cruce que derivó en una situación muy incómoda: "El Chino" Leunis, conductor del programa, hizo una grave denuncia contra varios participantes.

Antes del desafío de la H entre "Locho" Loccisano y Walter Queijeiro, que derivó en la eliminación del periodista deportivo, Leunis tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo contra Alex Caniggia, "El Chanchi" Estévez y otros de los miembros del grupo llamado "La Familia".

Tras la emoción de "Locho" por continuar en El Hotel de los Famosos, el presentador disparó contra los concursantes: "Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho? ¿Creen que la actitud de Locho merece lo que ustedes hacen con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible".

Locho Loccisano avisó que sufre maltratos por parte de los participantes de El Hotel de los Famosos.

En tanto, "El Chino" consideró que los miembros de "La Familia" agreden y se burlan de "Locho" para tratar de sumar poder en la casa. "Esto se parece como a una situación de bullying de colegio por parte de niños malos. Se los pregunto de verdad. A mí me pasa que, por momentos, están rozando la mala educación", denunció. Frente a las acusaciones, Martín Salwe frenó en seco a Leunis y le marcó: "No, no, no... ojo con las palabras, Chino. El bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que, de manera unánime, consideramos que Locho entró mal al grupo por actitudes y malos comentarios, pero nunca le falté el respeto a él".

El Chino Leunis lanzó fuertes dardos contra los participantes de El Hotel de los Famosos

Tras las palabras del actor, Loccisano se defendió y expresó: "Cuando yo llegué, a los 15 minutos tuve una charla con Pampita y me gritaban: 'El nuevo a la H, el nuevo a la H. ¿Qué quieren que haga?". Por su parte, "El Chanchi" Estévez también intervino y manifestó: "No es el momento, pero lo primero que hiciste cuando entraste fue meterte con Alex". "No es el momento para hablarlo, si querés lo hablamos después", le advirtió.

Majo Martino hizo una fuerte acusación contra Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

En las últimas horas, hubo otra participante de El hotel de los famosos que apuntó contra Martín Salwe, uno de los candidatos a llevarse el certamen en El Hotel de los Famosos. "Esto es Salwe", escribió Majo Martino en su cuenta de Twitter compartiendo una publicación en la que destrozaban al participante del reality.

En la publicación que Martino reposteó, el mensaje era lapidario: "Hablando de maltratador, machista y violento, Martín Salwe no se queda atrás". Es que en el recorte que compartieron se lo veía al locutor apuntando contra Majo Martino y haciendo una pregunta muy polémica y fuera de lugar. "¿La puedo matar?", fue la frase que provocó el enojo completamente justificado de la periodista.