Feroz pelea entre Chanchi Estévez y Locho Loccisano: "Si tenés huevos, te espero el domingo"

Chanchi Estévez y Locho Loccisano protagonizaron un fuerte cruce en El Hotel de los Famosos.

Locho Loccisano y “Chanchi” Estévez se enfrentaron en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. Después de meses de convivencia, las peleas son cada vez más frecuentes entre los concursantes. Esta vez, la pelea escaló tanto que "Chanchi" le propuso a su compañero encontrarse en un lugar para resolver las cosas.

Todo comenzó tras la eliminación de Lissa Vera, exintegrante de Bandana. Antes de irse a dormir, “Locho” le dijo a Emily Lucius que tuviese cuidado con no encontrarse con restos de uñas de Lissa dentro de su almohada, ya que las coleccionaba. “No eran cualquier uña, eran las uñas de Lissa de Bandana. Para mí Bandana de pendeja era todo”, le respondió la influencer.

En ese preciso instante, “Locho” soltó un filoso comentario sobre la trayectoria de la exBandana: “Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, ¿viste?”, expresó. Ya harto de escucharlo, Estévez se levantó de la cama muy furioso y defendió a su excompañera. “Locho, ¿no tenés ganas de dormir? Hablás unas pelotudeces bárbaras”, soltó.

En su defensa, “Locho” le dijo que estaba hablando al igual que el resto de sus compañeros. En respuesta, el exfutbolista lo desafió a resolver las cosas de otra manera. “No, vos estás hablando pelotudeces. Está mal. “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Si tenés huevos, te espero el domingo en la H”, le propuso. En los próximos episodios, se verá cómo continúa esta pelea.

Grave denuncia contra Martin Salwe, participante de El Hotel de los Famosos

Martín Salwe es otro participante del reality que genera un enorme nivel de controversia. Recientemente, Leo García contó que se sintió muy incómodo conviviendo con él y que en varias ocasiones lo “toqueteaba” y lo hacía sentir incómodo por su sexualidad.

Marian Farjat, por su parte, contó que vivió una situación de acoso con Salwe siete años atrás. “Una vez coincidimos en una entrevista. Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias, que me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que sí”, recordó la influencer.

Y destacó que en todo el camino, Salwe no paraba de intentar besarla y hacerle chistes de mal gusto. “Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía que NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”, destacó. Es por esto que Marian advirtió que al mediático “no le importa nada” y que “es capaz de cualquier cosa”.