El relato desgarrador de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

El influencer se descargó en una íntima charla con Militta Bora, a quien le contó todos los detalles de su estadía en el reality show.

Locho Loccisano transita un verdadero calvario estos últimos días en El Hotel de los Famosos. En la edición de este jueves, se lo vio completamente desanimado y relató como se siente desde que ingresó al reality show.

Pese a las denuncias públicas por bullying tanto del público como del mismo conductor, Leandro "El Chino" Leunis, Locho Loccisano sigue en la misma sintonía. En una charla íntima con Militta Bora en la habitación, descargó todo su dolor a través de un desgarrador relato.

"A mí no me incluyen ¿viste que me siento y no hablan? No me incluyen, me excluyen", expresó conmovido. Mientras Militta Bora lo observaba en silencio, el influencer sostuvo: "Ya no aguanto más". En diálogo con las cámaras, añadió: "Miren capítulos para atrás, todo lo que fue la convivencia, no me merezco tanto maltrato".

Al respecto, su compañera le dijo que ya había "mala onda" desde que ingresó. "Yo dije bueno... te metés al barro y que nada te afecte". "Pero yo estoy hace un mes y medio y peor antes. Antes aunque sea me puteaban, ahora ni eso", respondió Locho.

Militta le sugirió hacer otras actividades que lo despejen del mal momento, pero para él no fue buena idea. "¿Qué hago, dibujitos? No puedo hacer nada. Caminé 300 veces todo. Le hablé a todos los pájaros", indicó.

Locho recordó con cariño la última semana que estuvo Majo Martino y resaltó su presencia, pese al hostigamiento constante de los demás huéspedes. "A los dos nos hacían lo mismo. Estábamos los dos todo el día juntos, 24 horas, y cuando se fue fue tipo... estoy solo", lamentó.

"Yo quiero estar en mi casa tirado", soltó el ex Combate, pero Militta le brindó algunas palabras alentadoras para que continúe firme en el certamen: "Yo te re entiendo eh, porque está eso, uno lo siente, es sensible. No hay que dejar que eso te influya porque la vida es así, a donde vayas así sea el lugar más espectacular y divertido siempre va a haber gente de mierda".

Grave denuncia contra la producción de El Trece

El Hotel de los Famosos se enfrenta a una grave denuncia que tomó revuelo en las últimas horas. La producción del programa de El Trece, que tiene cada vez más puntos de rating, recibió una acusación que lo dejó muy mal parado en las redes sociales.

De acuerdo a lo que dio a conocer Adriana Bravista, periodista especializada en farándula y noticias del espectáculo, los productores del reality "van contra Locho". Así lo aseguró en su cuenta de Twitter, donde también pidió que los internautas intervengan: "Hay que seguir mostrándoles a los productores que lo apoyamos en las redes. Si las redes cambiaron el resultado de Bake Off todo se puede".

Los comentarios surgen a raíz del maltrato y bullying que los participantes de El Hotel de los Famosos hacen a menudo contra Locho, que desde su ingreso sufre una persecución por parte de los integrantes de "La Familia", grupo en el que resaltan "El Chanchi" Estévez, Alex Caniggia, Melody Luz y Sabrina Carballo, entre otros.

Por otra parte, Bravista también destacó la actitud de Loccisano frente a semejante escenario y disparó contra las autoridades de El Trece: "Qué fuerte es Locho. Hay que bancar 2 meses de bullying sin que la producción, los conductores, los Jefes y el Gerente hagan nada".