Barassi cruzó a una participante de Ahora Caigo y se picó todo en El Trece: "Es mentira"

Darío Barassi le hizo un picante comentario a una participante que perdió en Ahora Caigo, nuevo programa que conduce por El Trece.

Darío Barassi volvió a protagonizar una curiosa situación al frente de ¡Ahora Caigo!, programa que fue estrenado esta semana en El Trece. En uno de los tramos de la transmisión del pasado martes 6 de junio, el conductor cruzó a una participante con un tajante comentario.

Todo comenzó cuando Malena debía adivinar por la capital oficial de Bolivia y la calle del barrio de Belgrano que corta Avenida Cabildo. La respuesta correcta era "Sucre". Sin embargo, la concursante no logró responderlo y se quedó sin tiempo, por lo que quedó eliminada.

Fue entonces cuando Barassi le consultó: "¿De qué barrio sos?". "De Floresta", señaló la joven. "¿Y no curtís Belgrano para nada?", repreguntó el animador. Para la sorpresa de los televidentes, Malena indicó: "Sí, lo peor es que sí porque daba clases en Cabildo y Sucre". El conductor reaccionó de manera exagerada y le manifestó: "No, pero ¿vos sos joda Male? Pero es mentira que dabas clases en esas esquina. ¿Pero hasta hace cuánto?".

Darío Barassi expuso a una participante en Ahora Caigo.

"No, hasta hace poquito", señaló la participante, quien soltó una risa. Indignado por la forma en la que Malena quedó eliminada, Barassi concluyó: "No entiendo por qué no fue la primera que dijiste". Antes de caer de la plataforma de ¡Ahora Caigo!, la mujer concluyó: "No sé, yo tampoco".

Cuánto rating hizo Darío Barassi en su estreno de Ahora Caigo

Darío Barassi saltó a la fama con 100 Argentinos Dicen, programa que fue todo un éxito. Gracias a su sentido del humor y su carisma para la conducción, el conductor se consagró como uno de los preferidos por el público. Ahora, esto se vio reflejado una vez en los números de rating de su nuevo programa, Ahora Caigo, que tuvo una gran presentación.

“¡Bienvenidos a la primera emisión del programa más vertiginoso de la Argentina, ¡Ahora Caigo! Qué ganas tenía de volver, estaba tranquilo en casa, comiendo, engordando, pero la verdad que cuando me contaron de este formato no había manera de decir que no”, manifestó Barassi en el debut de su programa, el pasado lunes 5 de julio de 2023. Sorpresivamente, el programa arrasó en rating apenas en su primera emisión.

El estreno del nuevo ciclo conducido por Barassi generó una alta expectativa dentro del canal, ya que es sabido que el conductor logra cautivar a su público en cada desafío que emprende. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que iba a alcanzar un rating tan elevado: obtuvo un promedio de 7,4 puntos, lo cual lo posicionó como el segundo programa más visto, luego de la novela turca Todo por mi Hogar, emitida por Telefe, que alcanzó los 8.8 puntos.

El programa más visto de todos fue MasterChef (Telefe), con 10,9, seguido por Telefe Noticias y Los 8 escalones del Millón (El Trece), que obtuvieron 10,2 puntos. A estos le siguieron la novela Pantanal, con 9,9; Nuestro Amor Eterno, con 9,2 y la novela turca ya mencionada, Todo por mi Hogar, todas emitidas por Telefe.