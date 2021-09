Bake Off, nueva temporada: drástica decisión tras el escándalo con Samanta

Cuáles son las nuevas condiciones para participar de Bake Off, después del grave incidente con Samanta Casais.

Bake Off, el reality de cocina de Telefe, dará inicio a la nueva temporada el próximo lunes 13 de septiembre, justo una semana después del final de La Voz Argentina. Tras el escándalo en Bake Off con Samanta Casais,Telefe decidió modificar algunas reglas para que ningún participante más vuelva a mentir al inscribirse.

Los nuevos concursantes de Bake Off no solo deberán firmar una declaración jurada de que son pasteleros amateurs, sino que también deberán responder si han estado en algún programa de televisión antes y si tienen alguna condena criminal. Estas dos aclaraciones empezaron a solicitarse después de que saliera a la luz que Samanta no era una principiante y que, además, había sido acusada de un homicidio culposo años atrás.

Dolly Irigoyen, que será parte del jurado en Bake Off 2021, explicó en diálogo con Agarrate Catalina que Telefe tomará todos los recaudos para evitar nuevos fraudes: la final se filmará dos veces, por si algo sale mal y se filtra el ganador, y habrán controles más estrictos. "Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder", sentenció Dolly, y adelantó que habrán 14 participantes en total.

Formulario de inscripción para la nueva temporada de Bake Off.

Por todo esto, la última temporada de Bake Off (que junto con MasterChef Celebrity y La Voz Argentina son los programas que más rating generaron) había terminado de manera desastrosa y con escraches en las redes sociales, no solo para Samanta sino también para la producción de Telefe, por su falta de controles. Casais no solo era una profesional de la cocina, sino que también tenía su propia pastelería en San Telmo y, en 2017, había atropellado a un hombre de 74 años en Liniers y no se había hecho cargo de la situación. Por esto mismo, el episodio fue catalogado como homicidio culposo.

Quiénes serán los jurados en Bake Off 2021

Otra de las incógnitas de los fanáticos de Bake Off es quiénes van a ser los jurados. Recientemente, la producción confirmó que el jurado estará integrado por Damián Betular, Dolly Irigiyen y Pamela Villas, y que será conducido por Paula Chaves.

A qué hora va a estar la nueva temporada de Bake Off

Bake Off comenzará el lunes 13 de septiembre, ya que el domingo 12 se llevarán a cabo las PASO 2021. A excepción de esta situación especial, el reality show de cocina de Telefe se transmitirá de domingos a jueves, a las 22.30 hs.