Baby Etchecopar estalló de la furia contra el gobierno de Milei: "Son".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó contra el gobierno de Javier Milei en su durísimo editorial del jueves 4 de septiembre. Qué dijo Etchecopar en su programa de A24.

Concretamente, Etchecopar apuntó contra el troll oficialista Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, conductor de La Misa, en el canal de stream Carajo, donde el Presidente fue entrevistado semanas atrás. El Gordo Dan puso un desagradable mensaje sobre la hija del senador Luis Juez después de que el Congreso rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

Baby Etchecopar contó que se encontró con un tuit de "un hijo de puta llamado Gordo Dan", a quien definió como "un puerquito". "No digo puerquito por la gordura, porque no lo conozco, un puerquito por lo que nos enteramos de este pibe", continuó.

"Habla de la hija de Juez, una chica con capacidades diferentes. Pero dice una barbaridad, que ahora lo borró porque además son cagones. Son cagones. Dijo una barbaridad", expresó y agregó: "Si vos pensás que Gordo Dan pertenece a este gobierno, que es uno de la mesa chica de este gobierno, que es uno de los privilegiados de este gobierno, y piensa así, no podemos seguir un día más ocultándolo. No me digan que el Gordo Dan no es un nazi, porque creo que es un nazi. No me digan que no es un facho. No te enojés, Gordo, pero creo que hay una sola palabra con la que se te puede representar: sos un reverendo hijo de puta. Por meterte con una chica con capacidades diferentes y un padre que sufre".

El Gordo Dan, apuntado por Baby Etchecopar por su desagradable tuit.

El desagradable tuit del Gordo Dan que hizo enojar a Baby Etchecopar

Cuando se armó revuelo en los programas televisivos y tuvo la respuesta de algunos funcionarios del Gobierno, el Gordo Dan borró el desagradable mensaje que publicó en X, que decía: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".