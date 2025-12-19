Baby Etchecopar destrozó a Milei en vivo con una frase de Perón: "Como decía el General".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar utilizó una frase del ex presidente Juan Domingo Perón para destrozar en vivo al presidente Javier Milei. Qué dijo en A24.

El conductor analizó la reciente participación del Presidente en el programa La Misa, del canal de streaming Carajo y fue tajante al opinar que "cuando Javier sale agresivo es porque está preocupado", después de que el mandatario haya estado "cuatro horas y media con la claque de alcahuetes haciendo stand up, pero no diciendo ninguna verdad".

En un giro sorpresivo para su audiencia, Etchecopar recurrió a una histórica máxima del justicialismo para ilustrar su punto de vista sobre la situación económica actual. "Porque, como decía el General Perón, que en paz descanse, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que los boliches están vacíos", sentenció el conductor,

Las críticas al Indec

El editorial profundizó su tono crítico cuando abordó las cifras oficiales. Etchecopar se mostró escéptico respecto a las mediciones gubernamentales, preguntándose retóricamente "quién hace el Indec" o "quién mide el costo de vida", para luego afirmar sin filtros que "son números que con ningún Gobierno midieron". En esa línea, le habló directamente al televidente y al oficialismo al asegurar: "Siempre sentís cuando viene el Indec que te toman por pelotudo, siempre sentís cuando viene la canasta familiar que te toman de boludo. A ver, flaco, no seas boludo".

Para cerrar su descargo, el periodista puso sus propios números a la crisis, estimando que "una familia tipo hoy necesita cuatro palos mínimo para no pasar hambre", cubriendo gastos básicos como medicamentos, servicios y transporte, y advirtió que "ya también bajó el consumo de celulares". Finalmente, interpeló directamente a Milei con una serie de preguntas sobre su gestión: "Presidente, ¿se va a dormir tranquilo usted? ¿Apaga la luz tranquilo? ¿Piensa que hizo las cosas bien? ¿Usted cree su discurso?".