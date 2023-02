Arde El Trece: Pampita y Nicole Neumann protagonizan el escándalo del verano

Revelan que la histórica enemistad de Pampita y Nicole Neumann sumó un nuevo capítulo y estalló la interna en El Trece.

Laura Ubfal reveló que en El Trece se recrudeció la interna entre Carolina "Pampita" Ardohain y Nicole Neumann ya que se negaron a trabajar juntas en Los 8 escalones de los 2 millones. "No hubo forma", contó la periodista de espectáculos sobre el nuevo capítulo en la legendaria rivalidad que mantienen dos de las modelos argentinas más reconocidas de los últimos años.

Ya desde los años 90, cuando se disputaban el primer lugar de las pasarelas de los míticos desfiles de Roberto Giordano, la relación entre Pampita y Nicole Neumann fue bastante tirante. Rápidamente se empezaron a conocer las peleas entre ambas y se supo que un selecto grupo de modelos habían apodado "Muqui" o "Mucama" de forma despectiva a la pampeana porque, a diferencia de otras colegas, cobraba su trabajo por hora y no con un monto fijo por evento.

Según contó Julieta Prandi -con quien Ardohain también estaba enemistada- hace un tiempo en el programa de la propia Pampita, quien le había puesto ese sobrenombre había sido nada menos que Neumann, aunque la propia Nicole lo desmintió en más de una oportunidad. Pese a que pasaron más de 20 años, las modelos siguen sin poder siquiera verse. Así lo reveló en las últimas horas Laura Ubfal, que contó sobre un nuevo enfrentamiento entre Nicole y Pampita que hizo arder El Trece.

Es que la periodista aseguró en Intrusos que la producción de Los 8 escalones de los 2 millones quiso juntarlas en el ciclo de preguntas y respuestas, pero no lo consiguió. "Querían que Pampita pregunte sobre moda y Nicole sobre vida sana, pero no pudo ser. No hubo forma de que quieran compartir un programa de tele", detalló Ubfal.

Pese a la rivalidad, Pampita aceptó la invitación de la producción y su participación salió al aire el jueves. En ese sentido, la periodista explicó que la conductora de El hotel de los famosos grabó el miércoles en el programa que presenta diariamente Guido Kaczka, día que Nicole Neumann pegó un faltazo.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la polémica

Según reveló la propia Laura Ubfal en el ciclo de América TV, Nicole Neumann le escribió para darle su parecer sobre lo sucedido: "Me dijo 'yo, ni enterada'". Sin embargo, la periodista contó que desde la producción del exitoso ciclo que conduce Guido Kaczka le dijeron otra cosa. "La producción te dice que es mentira, que la convocaron a las dos, 'queríamos que estén ambas'", concluyó Ubfal en su columna en Intrusos.