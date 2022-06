Arde América TV: dos figuras protagonizaron un tenso cruce

Dos destacadas figuras de América TV protagonizaron un tenso cruce en vivo y en las redes sociales, donde no dudaron en disparar contra la otra.

Dos de las más recientes figuras de América TV protagonizaron un fuerte intercambio en las redes sociales, donde apuntaron los errores de la otra y se chicanearon. "Me dio vergüenza ajena", disparó una de las panelistas de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla del canal de Daniel Vila.

Todos los integrantes de LAM suelen defender a muerte la información que llevan al programa de América, lo que en diversas ocasiones provocó fuertes discusiones entre las panelistas. El viernes pasado, mientras Estefanía Berardi contaba que Rodrigo de Paul había cerrado un restaurante para tener una cita con Tini Stoessel, Yanina Latorre la interrumpió para corregir la información ya que se trataba de una fiesta con más gente y no solamente el futbolista y la cantante. Cada una de las panelistas se quedó con su data y la verdad se supo durante el fin de semana.

Es que el futbolista festejó su cumpleaños en una gran fiesta en un boliche de San Isidro, con varios famosos y también su novia. El martes, Berardi quiso cruzar nuevamente a Latorre pero la histórica integrante de LAM la desmintió y se extendió sobre la fiesta de De Paul en su cuenta de Twitter, donde dialogó con sus seguidores y también chicaneó a su compañera de programa.

"Siempre tengo la posta. No vengo a jugar ni a contar estupideces. Yo sabía todo. ¡Y es como lo dije! NUNCA CAMBIO VERSIONES. Yo hablo con los protagonistas. No estoy en pavadas", se vanaglorió Latorre en la red social del pajarito. En ese sentido, la esposa de Diego Latorre insistió con su información: "Siempre hablé de fiesta y Estefi de cena. Está mintiendo y dando vuelta las cosas. Ella va a competir conmigo para tener rebote en los portales".

A continuación, la panelista de LAM replicó el mensaje de un seguidor que grabó el momento exacto en el que Berardi aseguraba que De Paul y Tini iban a cenar en una cita: "Ay Estefi Berardi apareció el video. Jajajajajajajajajajajaja. DIJISTE CENA, CITA, jajajajajaj van a comer juntos. Jajajaja y te dije 'no es así', estoy invitada. Amoooor seguí participando para tener mi rebote en los portales". "Me dio vergüenza ajena esa desesperación por ser como yo", agregó Latorre, muy lejos de querer bajarle el tono a la polémica.

La respuesta de Estefi Berardi

Después de esta serie de picantes tuits, Berardi salió a responderle a su colega por la misma vía. "Quedas mucho mejor aceptando que te equivocaste y pidiendo disculpas. No se desmiente a una compañera al aire. Pero bueno, no es mi rol enseñarte esas cosas. Te mando un beso", escribió la panelista de LAM en respuesta a una de las publicaciones de Latorre.

Obviamente, la esposa de Diego Latorre le respondió a su compañera con otro tuit, con el que tampoco buscó reducir la polémica. "¡Yo no me equivoqué! ¡Te equivocaste vos! ¡Vos tenés que aprender, no yo! Y no te desmentí. Contaste una cena que no era, te explique que era una fiesta. Mirate en el video. Hablaste de cena y cita. Besos", cerró Yanina Latorre.