Apuntaron con un arma a periodistas de LN+ y C5N: tenso momento en vivo

Los periodistas de LN+ y C5N sufrieron un violento ataque en pleno vivo mientras realizaban un móvil en vivo en Lomas del Mirador. El tenso momento que desembocó en la amenaza con un arma.

Periodistas y camarógrafos de LN+ y C5N vivieron un momento sumamente arriesgado en medio de una cobertura en el barrio de Las Antenas, ubicado en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En un momento tuvieron que frenar todo y retirarse del lugar, ya que los apuntaron con un arma, los tiraron al piso y le robaron algunas de sus pertenencias.

En la emisión del miércoles 10 de mayo del programa de Luis Majul por LN+, el notero Ignacio Damonte y el camarógrafo fueron violentamente atacados. "Nos apuntaron con un arma. Estamos bien. La situación fue muy peligrosa. Sabíamos que nos acercamos a un barrio que está siendo cooptado por los narcos, esa es la situación de fondo", explicó unas horas más tarde del hecho.

"La situación fue muy peligrosa. Sabíamos que nos acercamos a un barrio que está siendo cooptado por los narcos, esa es la situación de fondo. Hoy cuando llegamos nos fuimos dos cuadras más lejos e intentábamos ver cómo podíamos salir en vivo", detalló sobre el impactante momento mientras realizaba una cobertura sobre la disputa narco en el Conurbano. No fueron los únicos damnificados, ya que a otros periodistas y camarógrafos pero de C5N les pasó lo mismo.

"Cuando llega un colega nuestro de C5N, ‘El Turco’, y el camarógrafo que trabaja con él que también sufrieron el robo de sus elementos de trabajo, aparecen dos jóvenes que les empiezan a decir algo. Yo lo veo de lejos, estaba saliendo al aire. No logro divisar que uno tiene un arma de color plateada", relató Damonte. Tanto los periodistas y camarógrafos de LN+ y C5N sufrieron golpizas aunque afortunadamente no pasó a mayores.

Jonatan Viale y Feinmann rompieron el silencio tras levantar el pase en LN+: "No hay"

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron en evidencias las internas que existen en La Nación+. Las figuras del canal de noticias dejaron de hacer su característico pase y se desataron las especulaciones sobre una pelea entre los periodistas en las redes. Pero en cuestión de horas las versiones tuvieron un correlato periodístico y se conoció el motivo del enfrentamiento.

El pasado martes, cuando concluyó su programa Noticiero Central, Feinmann se despidió y de inmediato comenzó el ciclo liderado por Viale. “Que raro esto“, dijo el hijo de Viale al comenzar su editorial. Una reacción similar a la que tuvieron los usuarios de Twitter, que quedaron impactados con la ausencia del segmento.

Y este miércoles, en A la Tarde fueron a buscar al hijo de Mauro Viale para consultarle sobre lo sucedido. El periodista se mostró despreocupado y sostuvo: "Yo, lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo".

"No hay pelea, no inventen nada, está todo bien. No hay número uno, no hay número dos. No me interesa, sólo me interesa que el programa mida bien para que la gente se interese", agregó y no quiso hacer referencia a los trascendidos que indican que su predecesor en la señal de noticias le haya reclamado algo a su productora. "Puterío, no. No me gusta, yo trabajo todos los días. Me levanto, vengo acá, yo aprendí eso de mi viejo. Nunca van a encontrar de mi faltarle el respeto a nadie, mucho menos a Eduardo", afirmó Jony.