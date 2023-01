Apareció video de Alfa y Camila en la intimidad de Gran Hermano: ¿Dieron el consentimiento?

Los concursantes de Gran Hermano quedaron sorprendidos cuando la voz del reality pidió el consentimiento de Alfa y Camila. El video que desconcertó a los fanáticos del programa de Telefe.

En un video que se volvió viral, se puede ver a Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio siendo advertidos por la voz de Gran Hermano para dar el consentimiento y tener relaciones sexuales. El más longevo de la casa de Telefe y la joven que ingresó en la mitad de la competencia se encontraban en una de las camas y fueron sorprendidos.

"Atención Walter, Camila: por favor, recuerden dar el consentimiento", soltó Gran Hermano mientras en la transmisión se pudo ver que las cámaras ponchaban una de las habitaciones con todas las luces apagadas y en silencio. Se trata de un video compartido en las redes sociales por una persona que grabó al pantalla de su computadora, donde se proyectaba la transmisión de Pluto TV de la casa de GH.

El video fue compartido por la cuenta de Twitter de LAM, el ciclo de chimentos conducido por Ángel de Brito, y recibió un sinfín de comentarios sobre lo incomprobable de esa noticia, y que en las imágenes no se llega a distinguir anda comprometedor. "Es un clip trucho. Alfa se fue a dormir temprano y Camila se quedó con las chicas en la pileta hasta tarde", "Pero si no se ve nada", "Ya no saben que hacer para ensuciar a Alfa, que ensañamiento" y "Mira soy anti Alfa y me parece un asco esa relación pero la verdad inventar cosas no me gusta para ningún participante. Bastante cosas mal hace el tipo como para q le inventen cosas", fueron algunos de los mensajes recibidos por la cuenta de LAM.

Fuerte opinión de Julieta Poggio sobre la relación de Thiago y Daniela de Gran Hermano

Julieta y Daniela tuvieron una profunda charla tras la salida de Thiago de la casa de Gran Hermano, ya que la segunda extrañaba a su pareja. La bailarina de 21 años decidió hace runa incisiva pregunta que dio lugar a una sincera charla en la que le reveló lo que piensa de ese vínculo amoroso.

Julieta: "¿De verdad estás enamorada?".

Daniela: "Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí".

Julieta: "No, Dani, eso no es una respuesta".

Daniela: "¡Si!".

Julieta: "No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas".

Daniela: "Yo siento que sí, entonces".

Julieta: "Bueno, entonces, eso decime".

Daniela: "¿Te digo lo que siento? Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente. Eso siento".

Julieta: "No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron".

Daniela: "Lo quiero conocer afuera. Me muero de ganas de conocerlo. Eso es lo que te puedo decir".