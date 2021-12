Antonio Laje lloró en América TV y explotaron las redes sociales

Antonio Laje lloró en vivo y pidió perdón tras las denuncias recibidas por periodistas que trabajaron con él en América TV. Cómo reaccionaron las redes sociales tras su descargo.

Después de las denuncias en su contra por parte de algunas ex compañeras de América TV por maltrato laboral y acoso sexual, Antonio Laje se vio obligado a pedir disculpas en el mismo canal de televisión en el que trabaja y lloró en vivo en pleno programa de Buenos días América que condujo durante la mañana de este lunes 6 de diciembre.

Sin embargo, en las redes sociales no fueron tan contemplativos con él y muchos aprovecharon para destrozarlo. Sin embargo, los trolls macristas también hicieron lo suyo y salieron a defender de manera contundente al periodista y piloto de avión de 59 años, quien en los últimos días fue acusado de maltratador y acosador.

Antonio Laje pidió perdón llorando en América TV y en las redes lo liquidaron

Apenas unos minutos después de sus disculpas públicas, la repercusión fue muy importante especialmente en Twitter, red social en la que además trataron al protagonista de "falso" y "mentiroso". Entre los comentarios más fuertes al respecto, resaltó: "¡Lágrimas de cocodrilo de un misógino machista que está acorralado!". En tanto, varias cuentas -en coordinación con los trolls- salieron a defenderlo de manera contundente.

Antonio Laje fue destrozado en Twitter tras sus disculpas en América TV.

Laje pidió perdón por el maltrato en América TV, pero no dijo nada sobre las denuncias de acoso

El presentador omitió brindar explicaciones acerca de la acusación por acoso sexual recibida por parte de Maite Pistiner, ex compañera de América TV. No obstante, sí se refirió al tema del maltrato luego de los audios que se filtraron y explicó: "No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las cuatro horas".

En tanto, el comunicador admitió que suele tener algunas actitudes que pueden molestarle a otras personas, aunque aseguró que en ningún momento maltrató a colegas: "Nosotros probamos formatos, temas de espectáculos, pero no nos funciona a nosotros y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Este es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia, sí soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, a veces tengo mal humor, pero de ninguna manera es maltratar".

"Hay dos personas que hablaron de maltrato... Yo termino el programa y todo está bien, pero quizás para alguna persona no está bien. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente. Si la otra persona siente que fue maltrato, le pediría disculpas y se lo diría cara a cara porque me manejo de esa forma", añadió el periodista.

Por otro lado, Antonio Laje denunció una operación mediática y hasta se victimizó: "Lo único que tengo de tranquilidad es que tengo unos valores enormes. Fue tan brutal y operado en el ataque, basado en gente que sí se sintió mal. Pido perdón, de corazón. Para mí esto no pasa. No es que si pasa en el trabajo, queda en el trabajo. Pido perdón de corazón. Tengo claro que están intentando bajarme, destruir a mi familia".

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", añadió. Finalmente, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Laje rompió en llanto al aire y sentenció: "Yo voy a estar acá, dando la cara y pidiendo disculpas de lo que haga falta".