Antonio Laje sumó la denuncia más grave de todas: "Acoso sexual es la patología de este depredador"

Una periodista de Crónica TV y excompañera de Antonio Laje publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. Habló de maltrato laboral y hasta de acoso sexual.

Eugenia Morea, periodista y actual panelista de Crónica TV, se sumó a las comunicadoras que denunciaron a Antonio Laje por maltrato laboral. Sin embargo, a diferencia de las acusaciones que surgieron en los últimos días, la profesional también aseguró que en el tiempo en el que trabajaron juntos recibió propuestas indecentes y habló de "acoso sexual".

"Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien", escribió junto a una captura de pantalla, en la cual destacaban las recientes declaraciones de Maite Pistiner, quien luego de la salida de María Belén Ludueña de "BDA", contó que el mes y medio en el trabajó en el programa como reemplazo, no la pasó bien y que, de hecho, le llegó a tener miedo. Pero la publicación no quedó allí y la periodista sorprendió a todos con sus primeras declaraciones contra Antonio Laje, donde aseguró que "si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación".

El escalofriante descargo de Eugenia Morea.

Horas más tarde escribió en un descargo muy fuerte: "7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar". Asimismo, no titubeó en exponer todas las agresiones y actitudes que soportó de parte del periodista: "El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o 'ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme' y tantas cosas más".

Sin ánimos de dejar nada a la imaginación, Eugenia Morea confirmó que la "violencia laboral y acoso sexual es la patología" de Antonio Laje, a quién describió como un "depredador psicópata". A pesar de creer que esto puede traerle serias consecuencias, la panelista de Crónica TV asegura que se mantendrá firme en su denuncia: "Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más".

Horas más tarde, Eugenia compartió más historias. "El día que María Belén Ludueña quebró en vivo, se me erizo la piel... Enseguida nos miramos con mi compa Aldo Preaux y pensamos que esto tenia que ver con algo más", contó junto a una captura de la noticia sobre su denuncia que expuso este sitio. Y añadió las etiquetas "No estás sola", "Yo si te creo", "Quiero trabajar sin acoso".

María Belén Ludueña se fue de América TV por maltrato y apuntan a Antonio Laje

Si bien María Belén Ludueña se quebró en el ciclo de Juana Viale al tocar el tema y pudo hablar muy poco al respecto, alcanzó a corroborar que efectivamente se iba de la mencionada señal. No obstante, cuando le preguntaron por su compañero y conductor de Buenos días América en vivo, respondió de una forma bastante breve: "Es un gran profesional, tiene una gran capacidad y me enseñó mucho".

Además, la pareja de Jorge Macri aprovechó para agradecerles "a todos los que se preocuparon por ella" luego de la emotiva despedida al aire en América TV y no quiso aportar más detalles sobre ese tema. Por su lado, Laje afirmó tristemente que el trabajo en los medios "es día a día" y aclaró: "En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones, tiene que en enero hacer el noticiero de las 19 o 18 de América Noticias", aunque casi al instante fue interrumpido por la misma Ludueña, que acotó "eso todavía no está definido, Antonio".