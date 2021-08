Ángel de Brito se cansó de Yanina Latorre: "No te quiero escuchar"

Ángel de Brito pidió que le apagaran el micrófono a Yanina Latorre, podrido de las constantes interrupciones de la panelista.

Ángel de Brito le paró el carro en vivo a Yanina Latorre, cansado de las interrupciones de la angelita a la periodista Estefanía Berardi, que estaba dando nueva información sobre la separación de Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña. Sin pelos en la lengua, ni de Brito ni Latorre suelen dejar pasar la oportunidad de expresarse y dar su punto de vista, por lo que en más de una ocasión ambos chocaron en plena transmisión, provocando usualmente el enojo del conductor, que como en otras oportunidades pidió que silenciaran el micrófono de su panelista.

La separación de la China Suárez y Vicuña llegó con mucha polémica y hasta se reveló una supuesta infidelidad por parte del actor chileno, que engañó a su pareja con una camarera en Córdoba. Una de las primeras en brindar esta información fue Estefanía Berardi, a quien decidieron invitar a la emisión de este martes de Los Ángeles de la Mañana. Lo que no sabía la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, es que protagonizaría un tenso momento entre Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Mientras la periodista estaba contando la información que tenía, Latorre la interrumpió: "Si querés ser panelista, reina, la información es completa porque es incomprobable lo que decís. Esta información prescribió. Como dicen todos los casados cuando se acuestan con otras mujeres". Cansado, Ángel de Brito cruzó a su panelista por las constantes interrupciones a la invitada y pidió a la producción que le apagaran el micrófono a Latorre. "No te quiero escuchar a vos, quiero escuchar a ella", comenzó diciendo el conductor.

"¡¿Qué me importa?! Me importa la información de ella, tráeme la información y cuando vos la tengas te escucho", volvió a disparar Ángel de Brito cuando vio que Latorre empezaba a ensayar una respuesta. Ante la fuerza del reclamo del conductor, la angelita no pudo más que pedirle disculpas y seguir en silencio el relato de Estefanía Berardi.

Ángel de Brito y la posibilidad de sumarse a la política

Ángel de Brito reveló cuáles son sus intenciones ante la posibilidad de que un espacio político le ofrezca una candidatura para un cargo público. En plena campaña por las elecciones 2021, el conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió la inquietud de un seguidor que quiso saber si cuál sería su respuesta si le ofrecieran ser candidato a diputado de la Nación. Si bien el periodista se mostró a favor en reiteradas oportunidades de que los famosos desembarquen en la política, su ante la consulta de un follower en Twitter fue sencilla pero a la vez contundente: "Nunca".