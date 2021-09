Ángel de Brito fulminó a El Polaco al publicar un chat privado: "Me pegaste"

El periodista compartió un antiguo archivo de una conversación íntima del cantante con una ex pareja. Ángel de Brito utilizó sus redes para descargarse.

Ángel de Brito perdió su paciencia con el cantante El Polaco y arremetió en su contra, a través de las redes sociales. El músico había tenido declaraciones en contra del periodista por la supuesta animosidad de De Brito con él como figura. De ese modo, el conductor de El Trece no dudó en recordar algunos trapos sucios del artista ante el público cibernético.

Después de que de Brito dijera que El Polaco era muy tóxico por su enojo con él, el intérprete de Deja de Llorar lanzó: “Está todo bien, hace cinco años me viene bardeando. ¿Él no es tóxico? Él es más tóxico que yo, se hace el re boludo nomás, yo aunque sea lo digo. La devolución del jurado me encantó, Ángel no me importa”. Así, el músico provocó la furia del periodista y todo se tornó más grave.

“A él lo denuncian las ex, lo llevan a la justicia, le renuncia el coach. Pero la culpa es de los demás. Un amor”, arremetió el conductor de televisión a través de su cuenta de Twitter. Además, compartió antiguos chats que El Polaco intercambió con su ex pareja y madre de su hija del medio, Valeria Aquino. “Cuando estuviste con el Kun, te pensás que no dolió. Yo quiero ser feliz con Bar, ruido hacer vos y no me dejas ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”, expresa el cantante en ese archivo.

“Mira Pola, yo soy libre de elegir como en su momento lo fuiste vos. Si querés ser feliz aplicalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenés otra bebé en camino. Olvídate del mal momento nuestro, ya pasaron 5 años. Yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas, son problemas de mayores. Me pegaste y te perdoné", respondió Aquino, por su parte.

Las impactantes revelaciones de Ángel de Brito sobre el jurado de Showmatch

Ángel de Brito recientemente reveló algunas peleas que habría en el jurado de Showmatch: La Academia y dio detalles al respecto. "Ayer no me habló mucho Guillermina, intercambiamos frases escuetas. En el corte se fue del jurado, fue con Rocío Marengo. Pero el tema del jurado, entre las chicas, está tenso", comenzó el presentador.

"Guillermina estaba prácticamente por llorar. Le están haciendo bullying a Guillermina. Pampita es más mala que las arañas", sumó de Brito. Y cerró: "Está tenso también. Jimena mete fichas".