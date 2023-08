Ángel de Brito confirmó el embarazo de una exfigura del Bailando: "Primeriza"

El conductor de LAM hizo una impactante revelación sobre una de las participantes más destacadas de la historia del Bailando por un sueño.

Ángel de Brito sorprendió a todos en el último programa de LAM al confirmar el embarazo de una famosa actriz y conductora. La protagonista de la primicia fue una de las grandes estrellas del Bailando por un sueño. "Es primeriza", sostuvo el conductor para jugar al enigmático.

"Bailó como los dioses, de las buenas bailarinas, siempre me dicen '¿cuándo vuelve?'. Este año no va a poder ser, porque es primeriza y está embarazada, nada más y nada menos, y le mando un beso desde acá", indicó el periodista, que según contó, tenía esa información desde hace varias semanas. "Venimos guardando este secreto hace mucho tiempo", agregó.

Se trata de Magui Bravi, la ganadora del Soñando por Bailar 2, que luego brilló en la pista de Marcelo Tinelli, donde terminó subcampeona. Después, la ex azafata y bailarina clásica se inclinó por la actuación y la conducción. De hecho, muy pronto estrenará El Juego de Las 100 Velas 2: La Última Posesión, la película que, además de protagonista, la tiene como una de sus productoras.

"Ella estuvo en Soñando por bailar, fue la ganadora y así entró después al Bailando y la descoció, llegó a la final", recordó Ángel sobre los inicios de Magui en el medio. "Hace mucho tiempo que está trabajando como actriz, como conductora también estuvo en varios programas", sumó Fernanda Iglesias.

La artista hace años que está en pareja con el arquitecto Octavio Cattaneo. Estuvieron siete años en pareja, desde 2009, antes de que ella se hiciera conocida en los medios. Luego, decidieron terminar la relación y estuvieron distanciados unos tres años. Pero finalmente hubo un reencuentro, no volvieron a separarse y en marzo anunciaron su casamiento.

Magui Bravi sufrió una dura acusación

Magui Bravi quedó en medio de una polémica. La actriz fue acusada de algo terrible por Nai Awada, con quien tuvo charlas para trabajar juntas en la producción de una películas. "Me puso re mal la situación, no quiero hacer un show de esto... Posta tenía una ilusión tremenda y me sentí una estúpida", afirmó entre lágrimas la hija de Alejandro Awada.

"La contacté con un muy amigo mío, que es un director súper importante, nos regaló un guion para que podamos hacer la película", contó en Gossip y remarcó: "Y desde ese día, ella se borró, no me contestó más los mensajes, mientras hablaba con el director y le decía que yo estaba al tanto de todo. Se puso el personaje protagónico".

"Y recién hace un mes me llama, convocándome para el proyecto, diciéndome que tenía un personaje medio chico para ofrecerme. Lo llamo a mi amigo y me dice 'a mí siempre me dijo que vos estabas al tanto de todo, yo no tenía idea... yo hice este proyecto por vos'", precisó Nai antes de quebrarse. "Me sentí usada, porque estaba muy entusiasmada con la idea de producir un proyecto juntas, siempre quise hacer cine producido por mí", agregó.

"¿Viste esas amistades del medio? No es mi mejor amiga, pero teníamos una muy linda relación", explicó Awada. De inmediato, la producción del programa trató de comunicarse con Bravi, pero no hubo caso. Fue entonces que Awada concluyó: "Cuando uno tiene la consciencia limpia, da la cara".