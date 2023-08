Nai Awada denunció a una figura y se quebró al aire: "Me usó"

La hija de Alejandro Awada hizo una dura acusación contra una colega y terminó llorando. Los detalles del escándalo que comenzó el Twitter.

Nai Awada volvió a quedar envuelta en un escándalo. Esta vez la actriz estalló al aire contra una colega porque se sintió traicionada en la producción de una película. "Me puso re mal la situación, no quiero hacer un show de esto... Posta tenía una ilusión tremenda y me sentí una estúpida", indicó entre lágrimas.

La controversia se inició hace dos semanas cuando Awada publicó duros tuits en contra de una actriz, cuya identidad eligió reservar. "Una 'actriz' me había llamado para hacer un proyecto juntas en cine como productoras, me usó para conseguir al guionista y director y se borró. Hdp te ganaste una enemiga para siempre. Eso no se hace. Jamás me habían hecho algo así. Todo vuelve hermana. Así te va a ir", decía la publicación que desató la polémica en las redes sociales.

Sin embargo, la hija de Alejandro Awada participó de la emisión de Gossip del último lunes, el ciclo que conduce Pilar Smith en Net TV, y contó detalles sobre lo ocurrido. "Una conocida del medio me había propuesto, ella a mí, hacer una película juntas, un proyecto producido por ambas. Yo soy súper generosa cuando me ofrecen hacer algo en conjunto, doy todos mis contactos a disposición", inició su relato, jugando con el misterio.

"La contacté con un muy amigo mío, que es un director súper importante, nos regaló un guion para que podamos hacer la película", contó y remarcó: "Y desde ese día, ella se borró, no me contestó más los mensajes, mientras hablaba con el director y le decía que yo estaba al tanto de todo. Se puso el personaje protagónico".

Acto seguido, precisó: "Y recién hace un mes me llama, convocándome para el proyecto, diciéndome que tenía un personaje medio chico para ofrecerme. Lo llamo a mi amigo y me dice 'a mí siempre me dijo que vos estabas al tanto de todo, yo no tenía idea... yo hice este proyecto por vos'". "Me sentí usada, porque estaba muy entusiasmada con la idea de producir un proyecto juntas, siempre quise hacer cine producido por mí", añadió y reveló el nombre de su colega: Magui Bravi.

"¿Viste esas amistades del medio? No es mi mejor amiga, pero teníamos una muy linda relación", explicó Nai. De inmediato, la producción del programa trató de comunicarse con Bravi, pero no hubo caso. Fue entonces que Awada sentenció: "Cuando uno tiene la consciencia limpia, da la cara".

Luego, entre lágrimas, admitió: "Me puso re mal la situación, no quiero hacer un show de esto... Posta tenía una ilusión tremenda y me sentí una estúpida. Ni siquiera me pidió perdón, yo soy buena mina, paso mis contactos". "Soy así, real y frontal. Magui Bravi me usó. Me robo todos mis contactos y me traicionó como persona. Me propuso hacer una película juntas, producida por ambas. Le presente al guionista, le pase todos mis contactos para nuestra película y se borro. ¿Buena mina, no? Horror", continuó su furioso descargo en Twitter.

"Jamás me habían cagado así. Su explicación fue que ella quiso avanzar sola, jamás me llamó, mientras hablaba con mi amigo guionista y ahora la va a filmar sola poniéndose de protagonista", añadió y cerró: "Sé que manejándose así, nada bien le va a salir, pero mi bronca es enorme y jamás me llamó".

Nai Awada hizo una dura acusación contra Anamá Ferreira

Anamá Ferreira hace un tiempo tuvo una furiosa reacción y abandonó el estudio de Gossip, el programa de Net TV en donde se desempeña como panelista. Tras ese episodio la exmodelo se fue de vacaciones y la elegida por la producción para reemplazarla fue Nai Awada.

La actriz, fiel a su estilo, se metió de lleno en las internas del programa. “Lo generosa que sos. Te amé Pilar Smith ¡Feliz de trabajar con vos!”. Luego disparó: “Bye bye Anamá Ferreira I’m sorry for you, baby. El que se fue a Sevilla... Jajaja, el público me prefiere”, escribió en su cuenta de Twitter. Ante la provocación, la brasileña recogió el guante y le respondió: “¡No te puedo contestar amore! Estoy en París”. Pero la polémica no terminó ahí, ya que la hija de Alejandro Awada redobló la apuesta: “Disfruta París yo te cuido tu silla, diosa. Besos”.

El intercambio llamó la atención de los internautas, pues desconocían que la modelo y la actriz estaban peleadas. Fue así que Awada reveló que el vínculo tiene un pasado. “Para los que no entendieron mi chiste a Anamá Ferreira, la picantée porque fui a su escuela Anamá models y me dijo que jamás podía ser modelo, y mirá hoy, la estoy reemplazando con buena onda y trabajo, ¿la vida, no? Jeje yo juego, no agredo. Ella a mí me lastimó de niña”, aseguró.

A continuación, dio un adelanto de lo ocurrido, pero aclaró que dará los detalles en Gossip. "Me trataron de fea con 13 años y que nunca podía dedicarme a esto en su escuela. Todo vuelve amores. Anamá Ferreira, ¿seguís tratando así a tus alumnas de 14? Igual lo recuerdo con cero resentimiento. ¡Una tonta de nena que me puse mal!”. agregó Nai