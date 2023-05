Nai Awada hizo una dura acusación contra Anamá Ferreira: "13 años"

La actriz y la ex modelo tuvieron un cruce en Twitter y se desatapó un conflicto del pasado. La hija de Alejandro Awada reemplazó a la brasileña en el programa conducido por Pilar Smitth en NET TV.

Anamá Ferreira fue noticias hace algunas semanas por su intempestiva renuncia en vivo en Gossip. La ex modelo era una de las panelistas del programa conducido por Pilar Smith, pero enfurecida con la periodistas y con el resto de sus compañeros, abandonó el estudio furiosa.

El conflicto se originó cuando la brasileña presentó al aire unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen, quien aseguró que es la nueva pareja de Juana Viale. Sin embargo, Smith y el resto de los integrantes del panel aseguraron que las imágenes no eran prueba suficiente del romance. “Anamá, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, criticó la conductora de NET TV.

“¿Ustedes me están hablando en serio?”, respondió Anamá sorprendida. “Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”, sostuvo indignada.

Acto seguido, agarró sus cosas y se fue del estudio. “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”, expresó. “Es una broma”, le aclararon sus compañeros, pero la panelista agarró su celular, la bolsa con sus cosas, se paró y se fue del estudio: “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así". Enardecida, Anamá Ferreira se retiró con un palazo para Pilar Smith: “Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)”, sentenció antes de retirarse.

“Ahora estoy bien, hoy me puse mal porque tenía una buena primicia y soy calentona, pero ya me voy a calmar”, sostuvo Anamá horas después del escándalo. “Lo que pasa es que me gustan los amores, no las peleas... ya se me pasará el enojo”, manifestó, y señaló que decidirá si regresa al programa al regreso de sus vacaciones en París.

Nai Awada hizo una grave acusación contra Anamá Ferreira

Tras su controversial salida de Gossip, Nai Awada fue convocada para ocupar su lugar. Y la actriz, fiel a su estilo, se metió de lleno en las internas del programa. “Lo generosa que sos. Te amé Pilar Smith ¡Feliz de trabajar con vos!”. Luego disparó:: “Bye bye Anamá Ferreira I’m sorry for you, baby. El que se fue a Sevilla... Jajaja, el público me prefiere”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante la provocación, la brasileña recogió el guante y le contestó: “¡No te puedo contestar amore! Estoy en París”. Pero la polémica no terminó ahí, ya que la hija de Alejandro Awada redobló la apuesta: “Disfruta París yo te cuido tu silla, diosa. Besos”.

El intercambio llamó la atención de los internautas, pues desconocían que la modelo y la actriz estaban peleadas. Por ese motivo, Awada reveló que tiene un pasado. “Para los que no entendieron mi chiste a Anamá Ferreira, la picantée porque fui a su escuela Anamá models y me dijo que jamás podía ser modelo, y mirá hoy, la estoy reemplazando con buena onda y trabajo, ¿la vida, no? Jeje yo juego, no agredo. Ella a mí me lastimó de niña”, aseguró.

A continuación, dio un adelanto de lo ocurrido, pero aclaró que dará los detalles en Gossip. "Me trataron de fea con 13 años y que nunca podía dedicarme a esto en su escuela. Todo vuelve amores. Anamá Ferreira, ¿seguís tratando así a tus alumnas de 14? Igual lo recuerdo con cero resentimiento. ¡Una tonta de nena que me puse mal!”.

Te seguís burlando de mi como cuando tenía 14 y en tu escuela me dijiste que era FEA no pasa nada Ananaaaaaa tengo mucha memoria amor . Te cuide bien tu lugar te mando beso ENORME REINA!!! ❤️😌 https://t.co/epZKvA3eqH

— N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) May 30, 2023