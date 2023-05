Furiosa, Anamá Ferreira renunció a la televisión en vivo

Anamá Ferreira enfureció luego de que la conductora de Gossip la criticara y salió enardecida en vivo del estudio ante la sorpresa de sus compañeros.

Anamá Ferreira explotó de bronca en el programa del que es parte en Net TV y no dudó en renunciar en vivo, dejando a sus compañeras con la boca abierta. "Me hartaron", se quejó enardecida la exmodelo brasileña antes de irse del estudio en medio de Gossip.

Los escándalos son una fija en buena parte de los programas de espectáculos que se emiten por la televisión argentina. Usualmente, estas controversias están protagonizadas por alguna celebridad, pero en los últimos días se produjo una insólita situación entre una famosa conductora y una de sus panelistas.

Lo que sucedió fue que cuando Gossip (Net TV) estaba llegando a su final, en el ciclo de Pilar Smith pusieron al aire fotos de Juana Viale con su compañero de elenco el español Rodrigo G Pahlen, a quien se lo menciona como el supuesto novio de la nieta de Mirtha Legrand. En ese sentido, Anamá Ferreira le había vendido estas imágenes a sus compañeras como "exclusivas" y había prometido que había un "beso".

Cuando se vio que las fotos no mostraban eso, Pilar Smith la enfrentó y se despachó indignada: "Yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando". "¿Ustedes me están hablando en serio?", buscó defenderse Ferreira, sorprendida.

"¡Vos no podés decir que esto es una prueba fidedigna de un romance cuando están tomando algo y saben que los están fotografiando!", insistió la conductora. Desencajada por la acusación, Anamá protestó que en el programa solo se hablaba de "separaciones, peleas, gente que está mal vestida".

"Me hartaron. La verdad, esto no es para mí. Yo vine acá a trabajar, a contar cosas buenas, lindas, romance, amor. Yo de acá me voy. Yo no trabajo así", siguió furiosa Ferreira, mientras agarraba su celular, su bolsa y se iba del estudio. Pero antes de retirarse completamente, la exmodelo brasileña le tiró un palo a Pilar Smith: "Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)".

La mala experiencia de Anamá Ferreira con Tinder

El año pasado, Anamá contó que no tuvo una buena experiencia con la aplicación Tinder. Apenas se la bajó interactuó con más de 3000 hombres que querían conocerla, pero como la aplicación creyó que era un perfil falso haciéndose pasar por una persona famosa, le bloquearon la cuenta. “Hola, Anamá. Desafortunadamente, tu cuenta ha sido prohibida en Tinder por violar nuestras Condiciones de uso o Normas de la comunidad. Nos tomamos muy en serio las infracciones de nuestras políticas y no ofrecemos un proceso de apelación en este momento. Por lo tanto, su cuenta permanecerá bloqueada en Tinder y no podrá crear un nuevo perfil”, dice el mail que le enviaron a su correo.

“Me hablaron, pero dudaban de que realmente fuera yo”, relató. Algunas de las tantas preguntas que le llegaron por parte de diferentes hombres eran: ‘¿Sos Anamá Ferreira?’, “Anamá no necesita estar acá’, ‘No sos ella, estás usando sus fotos’”. “Me dejaron soltera. Daré vuelta a la esquina y encontraré a mi Brad Pitt”, bromeó Anamá.