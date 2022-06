Nai Awada quebró en llanto en pleno vivo: "Pedí perdón"

La celebridad pidió disculpas tras criticas a una figura de El Hotel de los Famosos. Nai Awada demostró su arrepentimiento en Intrusos.

Nai Awada se mostró arrepentida y le pidió disculpas públicas a Emily Lucius tras criticarla por su desempeño en el reality show, El Hotel de los Famosos. La actriz cuestionó a la influencer por burlarse de un ataque de pánico que el participante "Locho" Loccisano sufrió en medio de una competencia.

"No soy una persona agresiva. Me molesta que se subestimen los ataques de pánico. Me parece que esto se arregla cara a cara o por mensaje. Yo ya pedí perdón por mis formas. Simplemente, pretendía que no se subestimen los ataques de pánico", explicó la sobrina de Juliana Awada en Intrusos. Y agregó: "Aún no recibí ninguna carta documento. Lo único que digo es 'por favor, si ves a una persona con un ataque de pánico, no te rías'".

Awada se mostró quebrada en llanto por su arrepentimiento ya que tuvo declaraciones desafortunadas para con Lucius y su familia. "Nadie la conocía. Le dan la oportunidad de mostrarte en un programa masivo, usalo a tu favor y da un buen mensaje. Yo entiendo que es un juego, pero con esto de ‘el juego’. Yo estuve en reality shows y lo que pasa, pasa", expresó la hija del actor Alejandro Awada sobre el rol de Emily Lucius en el reality.

"Me indignó porque el día que pasó lo del ataque de pánico estuvo todo el programa maltratando a Locho y yo a él lo quiero. Lo conozco, sé lo buen tipo que es", explicó la actriz. Y agregó: "Tuve ataques de pánico dos veces en mi vida, lo conté públicamente, y una fue producto del bullying que me hacían en el colegio. No es joda, no es un tema menor. La persona que pasa por eso no está haciendo un show. La está pasando mal".

Los agravios de Nai Awada a Emily Lucius y su familia

"Yo soy Belu y me pego un corchazo. Mínimo la agarro y le digo ‘estás haciendo las cosas mal’. La salud es un límite. Si una persona no puede respirar y la otra pelotuda está ‘uh, se quedó’ sos una mierda de persona", soltó Awada desde el más profundo enojo en diálogo con el cronista de Intrusos.