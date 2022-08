La decepción de Alejandro Awada con Nai, su hija: "En LAM matándome"

La actriz Nai Awada habló de las diferencias que tuvo con su papá, el respetado actor Alejandro Awada, cuando ella lo confrontó para decirle que quería ser mediática.

Alejandro Awada es uno de los actores más respetados de Argentina y cuenta con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. Su hija Naiara también es actriz, pero decidió ir por un camino diferente y se volcó a una faceta más mediática de la profesión, lo que le generó algunas diferencias con su papá. "Me veía en LAM matándome con uno o con otro y no entendía", reveló la joven.

En una entrevista concedida a revista Pronto, la actriz contó cómo fue la profunda charla que tuvo con Alejandro, su papá, sobre el rumbo de su carrera, que involucró un pico mediático con su participación en el ciclo Bailando por un sueño (El Trece). "El otro día, tuve una charla sincera con mi papá y le dije: “Pa, no esperes más que sea una actriz del San Martín porque no apunto a eso. Te amo con toda mi alma, pero tenemos carreras completamente distintas. A mí me gusta mucho la tele y trabajar para la gente", indicó la actriz.

"Creo que él esperaba que siga más sus pasos. Estudié toda mi vida con Julio Chávez y me costó el tema de la identidad hasta que un día me planté y dije: 'A mí me encanta ser mediática, papá'. Lo tuvo que entender, aunque al comienzo me veía en LAM matándome con uno o con otro y no entendía. Hasta que le expliqué que era un juego y hoy ya lo aceptó. Me gustaría hacer un programa de actualidad, ser panelista y amo la tele en vivo", agregó.

El último proyecto de Alejandro Awada en Amazon Prime

Alejandro Awada formó parte del elenco de Iosi, el espía arrepentido, serie de Amazon Prime estrenada el pasado 29 de abril. Iosi cuenta la historia de Iosi un agente del servicio de inteligencia argentino, que se infiltra durante varios años en la comunidad judía para conseguir información que luego pudo haber sido utilizada para perpetrar dos de los atentados terroristas más grandes en Latinoamérica. Ahora, arrepentido de su pasado, Iosi comienza una carrera contra el tiempo buscando hacer justicia antes que eliminen a él y a su familia. La serie, compuesta por 8 episodios de una hora, es una producción de Oficina Burman (The Mediapro Studio) y cuenta con un galardonado equipo liderado por Daniel Burman.