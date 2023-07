Dos figuras de América TV se dijeron de todo al aire y estalló la interna: "No me faltés el respeto"

En un programa furor de América TV se vivió un momento sumamente tenso entre dos figuras que se sacaron chispazos al aire. Qué pasó entre ambos.

En América TV se viven algunas situaciones tensas en los programas de espectáculos, como las internas ventiladas en LAM que derivaron en la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada. En esta oportunidad, otras dos figuras del canal que trabajan como panelistas se sacaron chispazos en pleno vivo y se vivió un momento incómodo.

En Intrusos, programa conducido por Flor de la V, estaban debatiendo sobre el enojo de Gladys "La Bomba" Tucumana con Guido Záffora y Pampito, dos de los panelistas de allí. "Ustedes, por ahí en ese tono jocoso, ella se toma todo muy a pecho y en serio. Pero lo que creo, y los corro de esto, es que siente que esto le pasa desde hace mucho tiempo, que le cuesta que la respeten, que la bardean por ser tucumana", consideró Karina Iavícoli.

Este comentario no le gustó nada a Pampito, quien la interrumpió con un tono de voz elevado. "¡Pero que pavada es esa, Karina! ¡No digas pavadas! Yo soy de la Pampa, ¿y qué tiene que ver? No digas pavadas, ¿cómo la vamos a bardear porque es tucumana?", lanzó sin tapujos.

Lejos de esquivarlo, Iavícoli se mostró disconforme con la forma de hablar y se lo hizo saber de manera contundente. "Disculpame, no. Pavadas no digo, entonces no me faltes el respeto y te lo digo en serio esto. Yo no hablo pavadas", expresó. El periodista intentó defenderse, pero la expanelista de Socios del Espectáculo volvió a arremeter. "¿Me dejás terminar de hablar? Ya tuviste tu cronómetro y hablaste", dijo. El programa siguió su curso y aunque costó volver al ambiente calmo, continuaron hablando sobre este tema sin sobresaltos.

De Brito la echó de LAM y lo incendió de manera inesperada: "Decisiones"

Ángel De Brito está en el ojo de la tormenta por las recientes declaraciones de una de sus históricas panelistas que fue despedida hace poco tiempo. En este contexto, el conductor de LAM, programa que se emite por América TV, fue expuesto por una de sus excompañeras por este tema controversial.

América TV está en constantes cambios en los distintos programas y uno de ellos es LAM. Andrea Taboada y Estefi Berardi fueron despedidas de su puesto como panelistas, aunque una de ellas se mostró más sensible que la otra por la decisión tomada.

"El viernes a la tarde hubo una reunión con la productora y son decisiones que exceden y respeto de parte de la productora y del conductor", expresó Andrea Taboada en diálogo con el móvil de Intrusos, conducido por Flor de la V. Allí remarcó que fue inesperado, ya que no tenía pactado abandonar LAM.

"Fue sorpresivo, no la veía venir, la verdad que para mí LAM es como mi hogar", expresó conmovida aún por la decisión que la alejó del programa de espectáculos. "Me dijeron por cambios, renovación, lo que pasa en todos los paneles", precisó sobre los motivos que le brindaron para echarla. Además, confirmó que pasó un mal momento. "¿Lloraste?", le preguntó el notero. "Sí, sí...", respondió seco.