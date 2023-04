Brilló en Bailando por un sueño con Tinelli y hoy maneja un restaurant: el giro de una figura de la TV

Una exparticipante de Bailando por un sueño dio un giro rotundo en su vida y después de varios años de haber estado en el reality show con Tinelli, hoy es dueña de un restaurant. De quién se trata.

La vida de una figura que participó de una de las ediciones del Bailando por un sueño dio un giro contundente tras dedicarse a otro rubro muy distinto. Actualmente trabaja como chef y es dueña de un restaurant ubicado en el barrio de Pilar, zona norte del Conurbano bonaerense, además de haber desempeñado su actividad en algunos programas de El Trece.

Varios protagonistas que participaron de un reality show furor como el Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli, hoy se encuentran en una posición totalmente distinta. En esta oportunidad se trata de Jimena Monteverde, la cocinera que fue una de las concursantes del programa en la edición del año 2010.

Allí había deslumbrado en la noche de reggaeton y le dijo a Tinelli que lo hacía si él se comía tres alfajores juntos. De ahí salió la icónica foto del "Cabezón" que hasta hoy en día recorre las redes sociales. Jimena era la cocinera de Este es el show, el ciclo que condujo José María Listorti, y fue convocada para participar del Bailando por un sueño siendo la octava eliminada del certamen. Su compañero era el bailarín Javier Romero pero también bailó con Fabio "La Mole" Moli.

Con el correr de los años, se alejó de esa exposición mediática que le dio Marcelo Tinelli y se dedicó específicamente al rubro de la gastronomía. Tan es así, que lidera un restaurant ubicado en Pilar llamado "Lo de Jimena - Espacio de cocina". Además, estuvo hasta hace poco tiempo a cargo de la cocina de Juana Viale y Mirtha Legrand en sus respectivos programas emitidos en El Trece en 2022.

Brilló con Marcelo Tinelli en Showmatch y hoy trabaja como delivery

Un artista que trabajó con Marcelo Tinelli en Showmatch se reinventó y ahora trabaja en un rubro completamente distinto. El actor que participó de la primera edición del programa emitida en el año 2006 por El Trece, y en la actualidad, desempeña sus actividades laborales como delivery de comidas.

Su último roce con la actuación fue en la película Granizo, protagonizada por Guillermo Francella y lanzada en 2022, en la cual adoptó el personaje de Aldo. Sin embargo, y frente a las pocas propuestas como actor, pateó el tablero y tomó una drástica decisión para cambiar el rumbo de su vida.

Se trata de Matías Santoianni, quien hace poco tiempo, comenzó a trabajar en su emprendimiento gastronómico de productos órganicos. "Económicamente yo no tengo tanto gasto, no soy de volverme loco con eso. Funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge", expresó meses atrás en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Santoianni llegó como unas de las figuras a Bailando por un sueño y en un momento sumamente especial, ya que se trató del primer programa de Marcelo Tinelli en 2006 luego del éxito de Ritmo de la noche y Videomatch. Si bien en la antesala del debut del "Cabezón" era catalogado como candidato, su paso por el reality show de El Trece fue muy fugaz.