Pese a la polémica, Granizo se ubica como la película más vista en Argentina

Con Guillermo Francella como protagonista y en medio de muchas críticas, el largometraje estrenado en Netflix se ubica como el más visto en Argentina y otros 22 países del mundo.

El film Granizo, estrenado el pasado 30 de marzo y protagonizado por Guillermo Francella, dirigido por Marcos Carnevale y guionado por Nicolás Giabocone y Fernando Balmayor, se vio inmerso en una polémica debido a la trama y a pesar de esto, se ubica en Argentina como la película más vista.

También traspasó fronteras y en otros 22 países logró posicionarse como lo más visto en la plataforma Netflix llegando al puesto uno este lunes y sosteniéndose en el transcurso de hoy: por el lado de Latinoamérica, fue furor en Costa Rica, México, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. En cuanto al resto del mundo, llegó a Europa en España, Portugal y Grecia.

Los datos estadísticos desembarcan desde el sitio Flix Patrol, que se dedica a analizar este tipo de informaciones sobre programas de televisión y películas en Video On Demand (VOD) y streaming. De hecho, en otros países del mundo integró el top 30 gracias a estos datos, tales como Baréin, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Islandia, Jordania y Kuwait. En las próximas horas, Netflix comunicará sus números oficiales por lo que se ratificará la información que dicho sitio web brindó hasta el momento.

Polémica por la trama

Las críticas no fueron las mejores en las redes sociales, y este lunes el nombre de Guillermo Francella se convirtió en tendencia en Twitter debido a la gran cantidad de mensajes que reaccionaron al respecto.

"Guillermo Francella tuvo grandes papeles en El Secreto De Sus Ojos, en El Clan, en Animal, y en El Robo Del Siglo. Me sorprende que Granizo fuese una de sus películas más flojas, más aún teniendo en cuenta como se reinventó. Es talentoso, pero esta vez no fue su momento"; "Dios no vean Granizo es malísima quédense con el Francella que conocen y usen el tiempo en algo mejor como no sé, limpiar el piso", fueron algunos de los testimonios de usuarios de Twitter.

Además, apuntaron a la actriz que interpreta a la hija de Francella, Romina Fernandes, porque la mujer no es cordobesa y su tonada no fue bien recibida por los habitantes de la provincia.

Aún así, no todo fue crítica y hubo personalidades que defendieron el largometraje: "Muy buena Granizo. Recién termino de verla, entretenida y bastante interesante. Para los que les interesa el mundo de la tele es excelente: Rating, producciones, acomodos y la espectacular actuación del gran Martín Seefeld. Francella el 1 como siempre, el resto todos bien".

Fede Bal también se manifestó mediante la red social del pajarito, y dijo: "Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver. Pero ¿realmente estamos tan rotos que tenemos que tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional que está siendo éxito en Netflix? Más amor gente, de verdad".