Andy Kusnetzoff y el sorpresivo enojo de un invitado en PH: "No hablo más"

Andy Kusnetzoff fue sorprendido por uno de sus invitados en PH Podemos Hablar, ya que se enojó en Telefe. "No hablo más", protestó.

Andy Kusnetzoff sufrió el enojo de un invitado en vivo en la vuelta de PH Podemos Hablar a Telefe en este 2022. El programa de televisión del sábado 9 de abril de 2022 en el regreso tuvo como visitantes famosos a Luciano Castro, Micaela Viciconte, Belu Lucius, Gonzalo Heredia y Abel Pintos, mientras que María Becerra se bajó a último momento aunque nunca explicaron las razones de su intempestiva ausencia.

En un momento inesperado, uno de los que fue al piso se fastidió con el propio conductor y, fiel a su estilo, ni siquiera dudó en decírselo en su cara. Si bien el resto se rió en ese instante, el clima fue tenso durante unos pocos segundos hasta que todo volvió a la normalidad al aire.

Luciano Castro se enojó con Andy Kusnetzoff en PH

El actor de 47 años fue uno de los primeros en hablar en esta flamante edición y dejó bien en claro que es "un calentón", como él mismo se definió varias veces públicamente. En esta oportunidad, el novio de Florencia Vigna hablaba acerca de sus antiguos trabajos y reveló: "Fui carpero, fui carpero... Todas esas boludeces las hice".

Allí fue cuando tanto Andy Kusnetzoff como el resto de los presentes en PH se burlaron de él. "¡Carpero! No son trabajos", coincidieron en el estudio de Telefe. "¡Bueno, no hablo más, listo", se quejó el marido de Sabrina Rojas. Sin embargo, Abel Pintos salió en su defensa y dijo "no, pará, hay gente que trabaja de eso... Nada más que no te dedicaste mucho tiempo".

"¡A eso me refiero!", acotó Castro. "O sea, no hizo otra carrera que no sea la de actor", insistió el músico. "Chicos, el carpero se levanta súper temprano", expresó Mica Viciconte. "Yo paseé perros, ¡dos perros tenía nada más!", lo cargó su amigo y colega Gonzalo Heredia.

"Lo que pasa es que se confundió. Ninguno hicimos una carrera de otra cosa", añadió Pintos. "¡Se calentó, boludo!", se mofó Andy Kusnetzoff, a lo que Luciano Castro reaccionó: "No, pará, me quedé pensando...". "¿Pero carpero en qué balneario?", le consultó Belu Lucius. "En el Stella Maris, en Mar del Plata", reveló el artista.

"Parece que estás tomando un casting... Pasá, gordo, pasá", volvió a chicanearlo Heredia. "Aparte yo tengo un montón de amigos carperos. Entendí que la pregunta venía por la disciplina del trabajo, de levantarte... Yo nunca tuve una constancia más que en esto, yo trabajo de esto desde que soy chiqutito", se defendió Luciano. "Yo hacía cosas para ganarme unos mangos", profundizó.

"¡Te calentaste solo, boludo!", se rió Andy, por lo que Castro concluyó: "No, no, para nada eh. Pensé que la pregunta venía por otro lado pero dale, ya está".