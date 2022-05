Andy Kusnetzoff reveló por qué cree que Mirtha Legrand está enojada con él: "No me fui bien"

El conductor de televisión reveló un incómodo momento que vivió en la mesa de Mirtha Legrand. Andy Kusnetzoff habló de la competencia televisiva con la diva de El Trece.

Andy Kusnetzoff se expresó sobre su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale tras ser competencia durante años en las noches de sábado. El conductor de PH, Podemos Hablar reveló el motivo por el no es invitado a comer en la Mesaza desde hace años.

El periodista reveló si invitaría a Mirtha y a Juana a uno de sus programas en diálogo con Ciudad y soltó: "Estaría bueno. Con Juana en particular tengo muy buena onda. Con Mirtha, no sé. Alguna vez fui a almorzar. Recuerdo una vez que fuimos con todos los CQC", enunció el presentador de Perros de la Calle.

"La última vez que fui no me fui muy bien, pero por los que habían ido a la mesa. Y justo afuera había un notero y dije: 'la verdad es que me embolé un poco' y no me llamaron más. Pero, tendría muchas cosas para preguntarle a Mirtha, me gustaría", continuó Kusnetzoff sobre el incómodo momento que vivió en la mesa de Legrand hace años.

Andy reveló que nunca se enfocó demasiado en la competencia de su programa con el de Legrand y Viale: "Se trata de hacer un buen programa de tele, no de ganar o perder. Cuando vos ganás pero sabés que lo que estás haciendo es medio choto, no termina siendo una satisfacción".

Andy Kusnetzoff sobre su rol como padre

El periodista fue papá por segunda vez el año pasado y en este reportaje se refirió a cómo vive su paternidad. "Un espectáculo, un genio, hermoso. Se porta increíble. Ahora si me preguntás cómo duerme, es 'como el orto'. Tampoco yo duermo bien en general", expresó sobre León, su hijo menor. Y agregó: "Tengo una piba y un pibe, estoy muy contento. Me gusta ser padre de familia. Por ahora no pienso en tener más. Nunca tuve un plan y ahora tengo dos hijos. Creo que estamos bien así".

Andy se refirió a los días que su hijo León debió pasar en neonatología tras su nacimiento y contó cuán duro fue ese momento. "Me da mucha tranquilidad que haya gente como médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que trabajan ahí. Impresionante todo lo que hacen y se aprende. Fue difícil pero tuvo su recompensa", soltó y dejó en claro que el contexto pandémico hizo que las cosas se tornaran aún más complicadas. "Fue todo medio una mierda, con Flor (su pareja) embarazada, viendo el tema de las vacunas por el Covid", cerró.