Andrés Nara abrió su corazón y dijo lo impensado de Wanda y Zaira: "llegaron por eso"

Andrés Nara mantiene un complicada relación con sus hijas Zaira y Wanda Nara, quienes no tienen inconvenientes en mostrar el disgusto con su padre en los medios de comunicación. Ahora, el mediático habló de la relación con sus hijas y dejó detalles esclarecedores.

Andrés Nara se convirtió en una figura de los medios de comunicación en base a exponer su vida y su relación con sus hijas, las modelos Wanda Nara y Zaira Nara, con las que mantiene hace muchos años una relación distante y tensa. Sin embargo, el mediático insiste en recomponer su vínculo y continúa exponiendo los conflictos en TV, como hizo el pasado fin de semana en El Debate del Bailando (América TV). Esta vez, reveló detalles impensados sobre la pelea y confirmó la verdad que todos imaginaban.

Nara visitó los estudios del programa que conduce Denise Dumas los fines de semana por América TV junto con su pareja, Alicia Barbasola, quien lucha por meterse en el Bailando por un sueño en busca de consolidar una carrera en los medios de comunicación. En una charla con Dumas y el panel del programa, Andrés fue consultado por la relación con sus hijas y él fue contundente con sus respuestas.

Sin rodeos, Nara confirmó el motivo por el que sus hijas se alejaron de él y casi no mantienen contacto y dejó frases muy fuertes. "Yo estuve siempre al lado y apoyándolas a pleno y jamás hablé mal. Simplemente que uno, por ahí mal, porque yo me vinculé a los medios, que no es una cosa que me desespera, pero me divierte y me gusta... creo que se merece un respeto porque ellas han llegado a donde están por los medios. A veces uno se abusa un poco de eso. Yo soy muy frontal", señaló el padre de Zaira y Wanda sobre la complicada relación que tienen las modelos con él.

Ante las repreguntas, Andrés Nara no tuvo problemas en remarcar que a sus hijas "no les gustó" que se metiera en la televisión y expusiera su vida, pero destacó que nunca aprovechó esos espacios para hablar mal de ellas. "No hay archivo en el que yo hable mal de mis hijas", insistió el vendedor de autos. Y también señaló: "hoy en día me aboco a la carrera de mi mujer".

En ese sentido, una de las periodistas presentes en el panel le planteó que una dificultad en el vínculo con sus hijas podría ser las polémicas declaraciones que hizo Alicia Barbasola sobre la enfermedad que padece Wanda Nara. Meses atrás, cuando Wanda todavía no había hablado sobre sus problemas de salud, pero la información al respecto ya había empezado a circular, Barbasola y Nara visitaron Nosotros a la mañana (se emitía por El Trece) y la mediática se refirió a unos presuntos chats entre la empresaria y su asistente Kennys Palacios con una frase que fue muy condenada en los medios: “A mí me han llegado de capturas con mucha veracidad que muestran chats entre Wanda y Kennys antes de la internación. Ahí cuentan toda la verdad. Hablan de la realidad, básicamente”.

Quien recogió el guante fue la propia Barbasola, que no se guardó nada: "Yo no tengo rencores con nadie, pero cuando se meten con mi trabajo, con mi familia, con algo personal mío o en forma peyorativa se refieren a mi persona, obviamente tengo mi carácter y me defiendo". Por su parte, Andrés Nara, sostuvo que "es un tema de ellas si les molestó". Y reveló: "Acá hay un chat de Kennys Palacios que salió y lo taparon enseguida. Nosotros lo vimos, lo comprobamos".

Wanda Nara dijo lo que nadie sabía de su enfermedad: "Es mucha"

A meses de que trascendiera el delicado estado de salud que atraviesa, Wanda Nara hizo un sorpresivo descargo sobre su diagnóstico y contó detalles inéditos. La famosa modelo rompió el silencio luego de las especulaciones y confesó la verdad detrás de su pocas declaraciones.

La exconductora de Masterchef lanzó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram en donde dejó que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Fue entonces cuando se tocó el tema de su salud y reveló detalles impensados de su diagnóstico, del cual todavía no dio precisiones.

"¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?", fue la consulta que disparó la furia de Nara. "Por suerte son pocos, pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones", empezó por revelar la modelo en su fuerte descargo en redes.

Luego, sumó: "Simplemente aclaré una situación personal que expusieron. Y que al hacerse pública, repito no por mí, mucha gente que por suerte es mucha y me quiere bien quieren saber qué es y cómo estoy". Finalmente, culminó: "Algún día contaré, por gente como esta es que a veces dudo".