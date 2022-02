Analía Franchín brindó un escalofriante relato del accidente de Vero Lozano: "Una película de terror"

La panelista de Flor de Equipo se encontraba en la aerosilla de la conductora al momento del accidente. El relato en primera persona del dramático episodio en Aspen.

El accidente que sufrió Vero Lozano en Aspen dejó a muchos televidentes preocupados. La conductora de Telefe cayó desde siete metros de altura y sufrió lesiones que tendrán que ser reparadas con intervención quirúrgica. Junto a ella se encontraba Analía Franchín, quien rompió el silencio y contó los detalles del dramático momento que vivieron en Estados Unidos.

Analía Franchín viajaba en la aerosilla junto a Vero Lozano y contó la dramática experiencia desde su óptica. “La sensación de que alguien se te va de las manos es terrible, es una película de terror”, sintetizó la panelista de Flor de equipo en diálogo con Por si las moscas,

“Ella intentó ponerse los bastones debajo de la cola y nunca llegó a sentarse. La silla fue avanzando y ella fue avanzando con los esquíes hasta que se dio cuenta que se quedaba sin piso y atinó a girar y agarrarse del asiento. Cuando la silla avanzó ya sabíamos que se venía algo horrible y cuando frenó ya estaba como muy alto”, explicó en el ciclo de La Once Diez, y apuntó contra el comportamiento del personal del complejo: “Tenían la música al palo y no escuchaban”.

En ese clima de pánico, Franchín continuó con su relato. “Ella tenía su peso solo con las dos manos, y yo la agarraba con una mano y Magda, la instructora, la agarraba con otra, pero al mismo tiempo nosotras nos teníamos que agarrar de la silla porque tampoco teníamos baranda”, señaló. “La verdad que fueron minutos de desesperación, de gritos, todo el mundo paralizado con ella colgando, y sabés que no va a aguantar, que claramente hasta el final no íbamos a llegar”, aseguró.

En ese panorama desesperante, Analía acotó que ella y la instructora contuvieron a la conductora hasta que no pudieron más. “Magda, que la tenía de una mano, se le salió el guante, y ahí cayó”. Desde su posición en la aerosilla, Analía pasó por todo tipo de sensaciones: “Vi que estaba consciente, pero me di cuenta de la altura y caer en la nieve es como hacerlo en el cemento, no es todo espuma”, señaló. Además, volvió descargar su bronca contra el complejo: “Esto no es un accidente de esquí, es una negligencia de pelotudos. El señor de la silla de adelante, mientras yo gritaba y lloraba, me dice ‘en 35 años de esquí no vi algo igual’”.

En ese momento, la periodista reveló lo que le costó comunicarse con Jorge Rodríguez, el esposo de Verónica, hasta que finalmente lo puso en conocimiento a través de su marido. La desesperación continuó hasta que llegó la ambulancia y se dirigieron al hospital. “Era una secuencia de terror, un nivel de angustia. No podíamos entrar por protocolo de covid, teníamos que esperar que les hicieran los estudios y no queríamos decirle nada a los chicos”, afirmó, hasta que llegó el parte médico y algo de tranquilidad. “Cuando Jorge dijo que tenía los talones rotos fue un alivio, porque vi cómo cayó, y como rebotó… se me pone la piel de gallina, fue muy desesperante”.

Vero Lozano habló de su accidente: "Sentía que me iba a morir"

La conductora de Cortá por Lozano se refirió en su propio programa a lo que le sucedió en la aerosilla y aseguró: "La gente gritaba y pedía ayuda. Decía ´¡stop, stop!´, pero yo estaba ahí colgada. Estuve colgada como cinco minutos hasta que me tiré, fue increíble. Sentía mucho miedo". Vero Lozano insistió con que "fue horrible, un accidente muy espantoso" y recalcó: "Estoy viva de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”.