América TV perdió otra figura en manos de El Trece: "Me preocupé"

La periodista habló por primera vez sobre el canal que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico y contó detalles de su nuevo proyecto.

Adrián Suar está empecinado en arrebatarle el liderazgo de audiencia a Telefe, y para eso hizo una fuerte apuesta de cara a la segunda parte del año. Tanto es así que le "arrebató" dos figuras a América TV para el nuevo programa que reforzará las tardes de El Trece.

Hace algunos días, el gerente de programación del canal del Grupo Clarín confirmó que la conducción estará a cargo de dos viejos conocidos de la señal: Joaquín "Pollo" Álvarez y Leandro "Chino" Leunis. También se supo que Estefi Berardi, expanelista de LAM, será de la partida. Y ahora habló sobre su pase la otra estrella que abandonó la señal del Grupo América.

Se trata de María Belén Ludueña, quien supo conducir el noticiero matutino junto a Guillermo Andino, acompañó a Antonio Laje en su programa y también hizo dupla con Luis Ventura en las noches de América. Sin embargo, hace algunos meses abandonó la señal y ya confirmó su presencia en el programa que muy pronto verá la luz en El Trece.

"Me encanta, amo la televisión y no estar en la televisión me costaba un poco", expresó la esposa de Jorge Macri, en diálogo con La Once Diez. Además destacó el grupo que se formó para el nuevo proyecto: "El equipo es lindo, a mí me gusta mucho desde el día que me comentaron la propuesta. Todavía me falta saber cuál va a ser mi rol en el programa".

En cuanto a su salida del medio de Daniel Vila, reconoció que le costó tomar la decisión por las posibles consecuencias. "Cuando dejé América, cerré un ciclo en el que tuve que afrontar un duelo. Obviamente, me costó mucho y me preocupé de que no me volvieran a llamar, me preocupé de verdad", remarcó Ludueña.

La gran apuesta de Adrián Suar para competir con Telefe

El Pollo Álvarez y el Chiino Leunis tienen todo listo para el inicio de Poco Correctos, el programa que conducirán en la pantalla de El Trece. La dupla ya tiene experiencia, pues hace 15 años estuvieron al frente de Área 18, un histórico ciclo de TyC Sports.

"Estoy feliz con este nuevo proyecto, por suerte con el Chino somos amigos hace muchos años, ya trabajamos juntos y ahora nos volvemos a encontrar", expresó Álvarez sin poder contener su entusiasmo. "Estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Vamos a hacer un gran programa, un lindo magazine, entretenido, descontracturado y con toda la información, para que la gente en sus casas pueda pasar un lindo momento. Estamos felices", agregó el conductor, que hasta hace algunas semanas encabezó Nosotros a la Mañana.

La misma energía trasmitió Leunis al hablar sobre el nuevo proyecto. "Estoy inmensamente feliz. Hace rato que veníamos soñando con el Pollo de hacer algo juntos. Bueno, legó el día. Somos amigos. Y esto nos va a unir muchísimo más. Encima, el equipo es soñado", manifestó el conductor de El Hotel de los Famosos.

Además de la dupla de conductores, serán de la partida Ronnie Arias, María Belén Ludueña y Estefi Berardi. En principio, está previsto que el debut sea en agosto y arrancaría a las 17. “Estaremos por las tardes de El Trece. Se viene un nuevo ciclo con las mejores de las ondas e información para tus tardes. Ahí nos vemos y aguante todo. Ampliaremos", anticipó El Pollo en su cuenta de Instagram.

En tanto, Berardi adelantó parte lo que verán los televidentes del canal que dirige Adrián Suar. "Ya vi la escenografía por computadora, me parece una locura. Tiene un barra, por ahí hay picadas. Va a ver un poco de todo, va a venir una chica a hablar de deportes", contó en la panelista de Mañanísima. "Estoy re contenta, por Canal Trece, me encanta", agregó, demostrando su felicidad por seguir trabajando en la televisión luego de su abrupta salida del programa de Ángel de Brito.