38,9 millones: Telefe recibió una impresionante noticia y humilló a El Trece

Dario Turovelzky, máxima autoridad de la señal, festejó en Instagram. La información que preocupan a Adrián Suar.

Telefe y El Trece es considerado el superclásico de la televisión. Estos dos canales de aire se disputan gran parte de la audiencia de la TV abierta y sus directivos siempre están atentos a las novedades que surgen de cada señal. Es así que el anuncio de Dario Turovelzky, director general de Paramount Latam Sur y máxima autoridad del canal de las tres pelotas, llenó de preocupación a Adrián Suar, gerente de programación de la señal de el Grupo Clarín.

De acuerdo al último informe de Kantar Ibope Media, Telefe consiguió un récord y su principal directivo decidió festejar con una extensa publicación en Instagram. "Estos números son el fiel reflejo del enorme trabajo de increíbles profesionales y personas. Felicitaciones a todos los equipos que día a día demuestran su compromiso y dedicación, siempre con la misma garra y pasión. Y especialmente a toda la gente que nos acompaña a través de todas nuestras plataformas, fortaleciendo el vínculo emocional con @telefe y con todos nuestros contenidos y talento. Muchas gracias!!!", escribió Turovelzky.

Telefe terminó el primer semestre del año con el mayor mayor share de audiencia en la historia de la TV abierta argentina: con un promedio 47,4%. De esta manera, el canal, propiedad de Viacom, alcanzó una cobertura acumulada del 89,09%, que representa un promedio de más de 38.9 millones de personas.

Según el informe de la compañía encargada de medir las audiencias, el canal consiguió completar el Top 10 de los programas más vistos en los primeros 6 meses (sin contar los eventos deportivos). El líder fue Gran Hermano con un promedio de 20,51 puntos de rating y un share de 70,30%., seguido por los partidos de la Copa Libertadores (Los seis partidos transmitidos alcanzaron un share promedio de 43,9 %).

Además, las diferentes ediciones de noticias superaron sus marcas de audiencias históricas y lideraron sus franjas horarias. El Noticiero de la Gente, que lleva 48 meses consecutivos de liderazgo, también selló un semestre espectacular reuniendo el mejor rating y share de su historia con 8,99 puntos y 45,82%, respectivamente. Telefe Noticias, la edición central, que lleva además 57 meses consecutivos de liderazgo indiscutido, tuvo un rating promedio de 9,86 puntos con un share de 41,24 %, superando a su competidor por +3,87 puntos de rating y +16,20% de share.

El posteo de Turovelzky también incluyó el crecimiento de Telefe en su sus contenidos digitales. En el primer semestre de 2023, mitelefe.com registró un importante crecimiento con la llegada de Streams Telefe, acumulando 142M de Video Views, 106.5M de Page Views y 73M de Sesiones. Por su parte, las redes sociales de Telefe tuvieron 1.2 Billones de Video Views y un Engagement de 58.1M.

Telefe se llevó a la figura que se disputaban El Trece y América TV

Telefe hizo un sorpresivo movimiento y, según confirmó Luis Ventura, se quedó con una de las figuras televisivas más solicitadas. Se trata de una estrella que interesaba tanto en El Trece como en América TV, pero que al parecer optó por el canal de Viacom.

De acuerdo a la información del periodista de A La Tarde, Mirtha Legrand se sumará próximamente a Telefe. Con más de seis décadas de trayectoria, Mirtha ha sido una presencia constante en la televisión argentina, convirtiéndose en un ícono de la industria. Ya pasó medio año y el público espera porque la gran diva de los almuerzos vuelva a la pantalla.

Luis Ventura afirmó que una fuente de la parte de marketing que invierte en pautas publicitarias del canal, le aseguró que le pidieron sumarse a las promociones y pautas comerciales para el programa de la Chiqui en Telefe. "Me vinieron a buscar para que paute en el programa de Mirtha que va aparecer en Telefe", le comentaron a Ventura, y agregó: "Me quedé seco y le pedí que me explique cómo es todo".

Según el periodista, ya estaría cerrado el pacto de publicidad y ya se supo quién pondría el dinero. "Mirtha es, digamos, la nueva estrella de Telefe, de acuerdo a la información que estoy manejando yo. ¡Por supuesto hasta ahora no confirmada, pero sí investigada".