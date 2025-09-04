Amalia Granata le soltó la mano a Milei y lo fulminó al aire: "Lo dice la gente"

Amalia Granata apuntó a Javier Milei a días de las elecciones.

En el marco de la recta final hacia las elecciones, Amalia Granata expresó fuertes críticas al oficialismo en Mujeres Argentinas (El Trece). La diputada provincial de Santa Fe analizó el clima social y reclamó aclaraciones sobre las denuncias que involucran a Karina Milei.

“Yo te puedo hablar de lo que pasó hace poco en Santa Fe que fue muy poca gente a votar. Cuando va poca gente a los que benefician son a las viejas estructuras políticas. Tienen el aparato con el que movilizan gente y tienen ventaja ellos. Los que somos nuevos nos cuesta más”, comenzó diciendo.

Granata relató que percibe desilusión en distintos sectores: “Ayer me saludó un hombre en la estación de servicio y me dijo que estaba muy decepcionado. Lo noté triste y enojado. Creo que había mucha expectativa”.

El consejo de Amalia Granata a Karina Milei

La dirigente apuntó directamente a la hermana del Presidente: “Yo si soy Karina Milei pido un micrófono, miro a cámara y le digo a la gente: ‘Yo no robé y yo no pedí coimas’. Me parece que el pueblo está necesitando eso. Lo dice la gente. Hay decepción y tristeza. Mucha gente había puesto mucha esperanza”.

Y agregó: “Hay toda una confusión... La gente está triste y decepcionada. Este tema lo entiende desde el más chiquito hasta todo el mundo. Ayer fui a comer a un restaurante y el mozo dijo: ‘Miren que yo no cobro el 3%’. No está la aclaración. ¿Por qué si son inocentes no lo aclaran?”.

Para Granata, la falta de explicaciones genera incertidumbre: “No sé por qué Karina no sale a aclarar. Desconozco. Este tema es tan delicado... La corrupción para el argentino es un tema muy sensible”.