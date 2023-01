Alfa y Romina imitaron a Cristina y Néstor y Gran Hermano cortó la transmisión: "La amo"

Alfa y Romina estaban en medio de una divertida charla cuando Gran Hermano decidió cortar al transmisión en vivo de al casa.

Alfa y Romina se divertían en una dinámica de imitaciones a dos importantes figuras de la política cuando Gran Hermano decidió cortar la transmisión del reality. Los concursantes se encontraban en plena cena junto con Lucila "la Tora" y protagonizaban un gracioso momento que dejó a los televidentes con ganas de más tras el abrupto corte.

"Chicos, el arroz. Las hamburguesas Alfa querido. ¿Te gustan?", enunció Romina con un tono muy similar al de CFK, causando así la risa de todos los presentes en la mesa. Alfa se sumó a la humorada de la exdiputada y respondió imitando a Néstor Kirchner: "Las hamburguesas Cristina, las hamburguesas y los pingüinos. Yo prefiero el bife roldán".

Lucila se sumó a la charla y reveló que no tiene ninguna preferencia político-partidaria pero que le gusta la manera de hablar de CFK. "La amo", añadió Romina. Alfa reaccionó algo molesto ante esa declaración de su compañera, ya que es sabida su antipatía hacia el kirchnerismo: "No empecemos que se me cruza la hamburguesa".

"No, hay que respetar a las personas. Yo no digo nada de Macri", soltó Romina enojada por las palabras de Alfa hacia su ídola política. Y él respondió: "Estamos jorobando. Pero hay que reconocerle una cosa", justo antes de que se cortara la transmisión y no se pudiera conocer el final de la frase.

Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Marisa Brel en Gran Hermano

Las panelistas protagonizaron una discusión sobre Alfa y Camila en pleno debate de Gran Hermano en Telefe.

Marisa Brel: Yo creo que si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa.

Laura Ubfal: No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le pones la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los limites’. Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa.

Brel: Si, la van a sacar como vos decís que sacan a las mujeres. Alfa no está siendo desubicado, no está abusando, no está acosando porque ella habilita hasta un punto.