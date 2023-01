Alfa se cansó y se la pudrió a la producción de Gran Hermano: "Sabés dónde"

El participante de Gran Hermano enfureció con el canal de las pelotas y explotó en vivo. Alfa se mostró disconforme con un obsequio que Telefe le hizo a los integrantes de la famosa casa.

Walter "Alfa" Santiago enfureció al saber cuál era el obsequio de Reyes que Gran Hermano les había hecho a él y a sus compañeros de convivencia. La producción de Telefe apeló a su astucia y les hizo un chascarrillo a los concursantes del reality más visto de la televisión: les ofreció una serie de artículos de limpieza, cuando éstos esperaban algo más interesante.

"¿Sabés dónde te podés meter el regalo?", soltó con tono tajante el participante más longevo de la casa de Gran Hermano, irritado por el sarcasmo de la producción en esa actitud. Nacho fue quien leyó la carta escrita por el personal de Telefe que enfureció a Walter: "Chicos y chicas, acá les dejamos los regalitos para que pongan la casa en condiciones. Saludos y felicidades. Los Reyes Magos".

Todos los participantes del reality show dejaron pasto y agua junto a sus calzados, para ser fieles a la tradición que generalmente siguen solo los niños de las familias. A pesar del entusiasmo que los concursantes demostraron, Gran Hermano se mostró tajante en su decisión y no les dio a sus huéspedes el regalo que éstos esperaban.

Las palabras de Coti, la última eliminada de GH, tras las críticas en redes

"La gente que está hablando mal de mí también me está ayudando un montón a crecer, y obviamente la gente que habla bien o crearon cuentas de clubs de fans los quiero mucho, pero siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", comenzó su descargo la joven en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Y sumó: "Prefiero mil veces que hablen de mí. Ayer llegué a un millón de seguidores en Instagram fue una locura y prefiero que incluso hablen mal de mí a que no hablen".

Coti se refirió a las críticas recibidas por su supuesta traición a sus amigas dentro de la casa, acusación ante la que se defendió con el argumento de que Gran Hermano es un juego y que ella sabia separar las cosas. "Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego. Pero sí tendrían que haber mejorado un poco el explicarle a la gente lo que hacía. La vida no es lo mismo que Gran Hermano, yo no soy así".