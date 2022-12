Alfa se cansó, denunció a Gran Hermano y Pluto TV cortó el vivo: "Lo deciden"

Walter "Alfa" Santiago hizo una fuerte denuncia que dejó muy expuesta a la producción de Gran Hermano y Pluto TV cortó la transmisión para que el público no lo vea.

Walter "Alfa" Santiago sorprendió a miles de fanáticos. En una charla con Romina Uhrig, el participante decidió exponer a Gran Hermano e hizo una fuerte denuncia que pone en jaque la veracidad que tiene el programa y curiosamente Pluto TV cortó la transmisión en vivo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 11 de diciembre, día que se definió que Agustín es el octavo eliminado del reality de Telefe. En el patio de la casa, y como si tratara de ocultarlo, "Alfa" le susurró a Romina: "El voto lo decide la gente...". La exdiputada reaccionó y le indicó que no comprendió bien el mensaje.

Insistente, el hombre de 60 años se le acercó y, en referencia a la productora que maneja Gran Hermano, manifestó: "Decide quién se va la gente de Kuarzo Producciones...". "No entendí", le devolvió Romina. Pese a que "Alfa" trató de aclararle, Pluto TV cortó la transmisión, por lo que las redes sociales repudiaron el accionar.

Alfa le dijo a Romina que Kuarzo Producciones decide quién se queda y quién se va de Gran Hermano y Pluto TV cortó la transmisión.

De hecho, la especialista en farándula y espectáculos Adriana Bravista captó el video del momento y lanzó un comentario que dejó mal parado al programa conducido por Santiago del Moro: "Alfa dice 'la gente decide quién se va y Kuarzo Producciones'. Y obvio cortan. Total la gilada no nos damos cuenta".

La dura acusación de la novia de Agustín Guardis contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano

La novia de Agustín Guardis hizo una fuerte denuncia contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano. Daiana Filgueira tomó su cuenta de Twitter y lanzó un contundente descargo contra los integrantes de llevar adelante el programa de Telefe.

Todo sucedió luego de que Del Moro tildara de "abusador" a Agustín por sus desagradables dichos en los que aseguró que tiene guardadas fotos íntimas de sus exparejas en un drive en caso de que "se manden algún moco", situación que generó una ola de críticas en las redes.

"No sé en qué momento, pero pasó de ser el abusado al abusador, del más amado al más odiado". Y agregó: "Igual él (NdeR: por Agustín) va a tener seguramente el tiempo acá para explicarnos todo lo que ha dicho, ha dicho cosas que son tremendas, barbaridades, pero no sabemos si son parte del juego, no sabemos qué va a decir cuando salga, que ya es medio casi una fija. El tema va a ser por cuánto sale Agustín, obviamente que van a tener que votar ustedes, lo que pasa es que es medio un voto cantado".

La calificación de "abusador" fue la que molestó a Daiana Filgueira, pareja de Agustín, que decidió responderle al conductor: "Santiago del Moro dijo que Agustín pasó de ‘abusado’ a ‘abusador’". Y añadió: "Terrible dicho, pero al nivel de dejar por sentado que han ‘abusado’ a Agustín en el juego y dejar por sentado también que es un ‘abusador’ sin evidencia. Completamente denunciable por donde lo mires".