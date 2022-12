Alfa le declaró la guerra a Agustín en Gran Hermano: "Me rompe las pelotas"

Las tensiones y discusiones no paran de crecer en la casa de Gran Hermano y esta vez fue Alfa quien estalló de furia contra Agustín, uno de los participantes más cuestionados del reality.

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) están en plena sintonía con el juego y todos quieren ganar, aunque eso genere rivalidades y peleas entre ellos. El último estallido lo protagonizó Walter "Alfa" al declararle la guerra a Agustín, uno de los participantes más polémicos y odiados en las redes sociales, en frente de todos sus compañeros.

El enfrentamiento se desencadenó en la cocina de la casa, mientras Agustín se preparaba un licuado para combatir el calor. Furioso, Alfa pasó delante suyo y le hizo un picantísimo reproche: "Agustín, cuando uno prepara, prepara para todos. Te comento porque ayer las pizzas vos las comiste, ¿okey? Entonces si preparás licuados, yo también estoy ahí y también está Romina".

"Cuando cocinamos, cocinamos para todos... no para uno, ¿escuchaste? Porque sino la próxima pizza, vos no comés. Preparate vos una pizza para vos solo, ¿está claro? Te lo digo porque ya me jode, me rompe las pelotas... Romina cocina para todos y vos comés dos o tres veces. Ayer comiste pizza como el mejor y yo comí dos porciones", agregó, indignado, mientras Agustín lo ignoraba y seguía con el lavado de la licuadora.

Consciente de la provocación, Alfa cerró su descargo con una fuerte advertencia: "Y encima pasás por al lado nuestro con la bandeja de licuados. Yo me cag... en los licuados, quiero que lo sepas. Yo si quiero me tomo Dom Perignon, no me tomo un licuado de manzana pero jode la actitud, ¿me entendés? Cocinamos para todos, no para un grupete. ¿Escuchaste, nene?".

Se pudrió todo entre Agustín y Alfa en Gran Hermano: "Pelado trolo"

Telefe no mostró la pelea entre Agustín y "Alfa" y lo que se pudo saber es gracias al testimonio de Alexis "El Conejo", quien le contó a Thiago y Marcos. "Se levanta 'Alfa' y dice: 'Yo sé que jodo, pero yo jodo cada tanto, ustedes joden todas las noches'. Y todo contra Agus", relató.

"Se levanta Agus rezongando y le dice 'andá, pelado trolo'", reveló Alexis sobre el comentario que desató la furia de ambos. "Yo me empecé a reír, boludo, me dio una risa ¿Sabés que se quedó con bronca porque le dijo 'pelado trolo'?", agregó a lo que iba a ser una catarata de insultos de parte del participante de 60 años.

"Enano de mierda, decímelo en la cara ahora, suricata de mierda", manifestó el cordobés sobre los insultos de "Alfa". "Pero mal mal, lo trató para la bosta. Estaban re sacados", concluyó Alexis, mientras que Marcos se lamentó por la situación y dijo: "Voy a tratar de hablar con 'Alfa'".